Mexiko Mindestens 96 Tote bei schwerem Erdbeben in Mexiko

Nachrichten-Ticker

04:47 UN-Sicherheitsrat beschränkt Öllieferungen an Nordkorea

New York - Mit einer Deckelung von Öllieferungen an Nordkorea will die Weltgemeinschaft den Druck auf das Land im Atomkonflikt noch verschärfen. Der UN-Sicherheitsrat stimmte einstimmig für eine entsprechende Resolution, die zudem Lieferungen von Erdgas an Nordkorea und Textilexporte ganz verbietet. Mit einer härteren Resolution, die ein Ölembargo und direkte Finanzsanktionen gegen Machthaber Kim Jong Un vorgesehen hatte, konnten sich die USA in Verhandlungen mit China und Russland nicht durchsetzen.

04:45 Mindestens 96 Tote bei schwerem Erdbeben in Mexiko

Tonalá - Nach dem schweren Erdbeben in Mexiko ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 96 gestiegen. 76 Menschen seien im Bundesstaat Oaxaca ums Leben gekommen, 16 in Chiapas und vier in Tabasco, sagte Präsident Enrique Peña Nieto. Der Staatschef besuchte die Stadt Tonalá in Chiapas, um sich über die Aufräumarbeiten zu informieren. Ab der nächsten Woche beginne der Wiederaufbau, sagte Peña Nieto. First Lady Angélica Rivera sagte in Mexiko-Stadt, rund 3000 Hilfspakete mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs stünden zur Auslieferung bereit.

03:54 EU-Anti-Terror-Koordinator: 2500 Europäer kämpfen für IS

Berlin - Im Irak und in Syrien kämpfen noch etwa 2500 Europäer für die Terrormiliz Islamischer Staat. Das hat der Anti-Terror-Beauftragte der EU, Gilles de Kerchove, gesagt. Es müsse eine bessere Zusammenarbeit mit im Kampfgebiet eingesetzten Militärkräften geben, um Informationen wie gesammelte Fingerabdrücke für die europäischen Sicherheitsbehörden zu erhalten, sagte er der "Welt". Um IS-Rückkehrer rechtzeitig zu identifizieren, sei zudem ein Austausch biometrischer Daten innerhalb der EU erforderlich.

03:52 IOC-Chef zu Rio-Skandal: Werden bei Stimmenkauf durchgreifen

Lima - IOC-Präsident Thomas Bach hat Konsequenzen angekündigt, sollte sich ein Stimmenkauf vor der Vergabe der Olympischen Spiele an Rio de Janeiro bestätigen. "Wenn Beweise vorgelegt werden, werden wir handeln", sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Keine Organisation in der Welt sei immun, so Bach. Im peruanischen Lima will das IOC morgen die Sommerspiele 2024 an Paris und 2028 an Los Angeles vergeben. Hinweise der französischen und brasilianischen Justiz, Rio 2016 könnte gekauft gewesen seien, überschatten die erste Doppelvergabe seit knapp 100 Jahren.

03:50 Kalifornien klagt gegen Trumps "Dreamer"-Entscheid

Sacramento - Kalifornien geht gerichtlich gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump vor, ein Schutzprogramm für die Kinder von illegalen Einwanderern abzuschaffen. Man werde es Donald Trump nicht erlauben, das Leben junger Immigranten zu zerstören, die die USA stärker machten, sagte der kalifornische Justizminister Xavier Becerra. Minnesota, Maryland und Maine schlossen sich dem Schritt zum Schutz der sogenannten Dreamers an. Vorige Woche hatten bereits 15 Staaten und die Hauptstadt Washington Klage bei einem Gericht in New York eingereicht.