03:29 Trump droht Mexiko mit Importsteuer zur Mauer-Finanzierung

Mexiko-Stadt - US-Präsident Donald Trump droht Mexiko mit einer Importsteuer von 20 Prozent, um mit den Einnahmen den Bau der Mauer zwischen beiden Ländern zu finanzieren. Man wolle Steuern auf Importe aus Ländern erheben, mit denen die USA ein Außenhandelsdefizit haben, sagte ein Sprecher Trumps. Im Falle von Mexiko könnten die USA so pro Jahr zehn Milliarden US-Dollar einnehmen. Und durch diesen Mechanismus könne man die Mauer leicht bezahlen, so Sprecher Sean Spicer.

03:21 Brände in Chile weiten sich aus

Santiago de Chile - Chile kämpft gegen die wohl schlimmste Brandkatastrophe seiner Geschichte. Zehn Menschen sind durch die Waldbrände bislang ums Leben gekommen. Das betroffene Wald- und Agrarland ist nach Angaben der nationalen Forstschutzbehörde auf über 2900 Quadratkilometer angewachsen - eine Fläche größer als die von Luxemburg. Von insgesamt knapp 130 Bränden sollen noch 77 außer Kontrolle sein. Die hohen Temperaturen erschweren die Löscharbeiten. In den Regionen Maule und Bíobío wurden bis zu 39 Grad erwartet.

02:44 Trumps Sprechers: Mexiko-Importsteuer "nur ein Beispiel"

Washington - Washington denkt darüber nach, mexikanische Produkte mit einer Importsteuer zu belegen, um den Bau der Mauer zwischen beiden Ländern zu finanzieren. Das sei zunächst nur ein Beispiel, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer. Er relativierte damit erste Aussagen, die so zu verstehen waren, als ob diese Importsteuer-Idee bereits konkret sei. Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto hat ein für Dienstag geplantes Treffen mit US-Präsident Donald Trump wegen des Mauerbaus abgesagt.

02:23 Gedenken an KZ-Opfer in Auschwitz

Warschau - Auschwitz-Überlebende gedenken heute auf dem Gelände des ehemaligen deutschen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau der Opfer der nationalsozialistischen Massenmorde. Anlass ist der 72. Jahrestag der Befreiung: Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee rund 7500 überlebende Häftlinge befreit. Unter NS-Herrschaft waren dort mindestens 1,1 Millionen Menschen vergast, zu Tode geprügelt oder erschossen worden oder an Krankheiten und Hunger gestorben. Auch an anderen Orten wird heute der NS-Opfer gedacht.