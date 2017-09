Mexiko Über 60 Tote bei Rekord-Erdbeben in Mexiko

Nachrichten-Ticker

04:49 Nadal erreicht mit Sieg über del Potro US-Open-Finale

New York - Der Weltranglisten-Erste Rafael Nadal ist mit einem Sieg über Juan Martin del Potro ins Endspiel der US Open eingezogen. Der Spanier gewann am Abend in New York 4:6, 6:0, 6:3, 6:2. Als klarer Favorit geht Nadal in sein 23. Grand-Slam-Finale und bekommt es morgen mit dem Südafrikaner Kevin Anderson zu tun.

04:43 Über 60 Tote bei Rekord-Erdbeben in Mexiko

Mexiko-Stadt - Das Jahrhundert-Erdbeben in Mexiko hat Dutzenden Menschen das Leben gekostet und Hunderte obdachlos gemacht. 61 Menschen seien bei dem Beben der Stärke 8,2 getötet worden, sagte Präsident Enrique Peña Nieto bei einem Besuch im Katastrophengebiet im Süden des Landes. Die Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Die Rettungskräfte suchten den ganzen Tag in den Trümmern nach Verschütteten. "Meine Gebete gelten denen, die ihr Leben verloren haben und ihren Familien", sagte Papst Franziskus bei einer Messe in Kolumbien.

04:17 Florida: Millionen wegen "Irma" zur Evakuierung aufgerufen

Miami - Nachdem Hurrikan "Irma" in der Karibik eine Schneise der Zerstörung hinterlassen hat, rüstet sich der US-Bundesstaat Florida für das schlimmste Szenario. 5,6 Millionen Menschen wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen, wie der Hurrikan-Beauftrage Andrew Sussman laut der Zeitung "Tampa Bay Times" sagte. Es wird erwartet, dass der Sturm Florida am späten Samstag oder Sonntag erreicht. Manchen Prognosen zufolge könnte der Hurrikan wieder die höchste Kategorie 5 erreichen. In der Karibik kostete "Irma" nach inoffiziellen Schätzungen mehr als 20 Menschen das Leben.

03:49 Millionen-Fund: Ex-Minister kommt in Brasilien in U-Haft

Brasília - Ein Vertrauter von Brasiliens Präsident Michel Temer kommt nach dem Fund mehrerer ominöser Kartons, Taschen und Koffer mit umgerechnet 13,7 Millionen Euro in Untersuchungshaft. Nach der Festnahme in der Stadt Salvador wegen Fluchtgefahr wurde der Ex-Minister Geddel Vieira Lima in ein Gefängnis in der Nähe der Hauptstadt Brasília gebracht. Er war Temers Kabinettschef, musste aber nach Korruptionsvorwürfen im November 2016 sein Amt abgeben. Parteiübergreifend ist fast die ganze politische Elite des fünftgrößten Landes der Welt mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert.

03:31 Forscher rechnen mit bis zu 80 Prozent Wahlbeteiligung

Stuttgart - Für die Bundestagswahl rechnen Meinungsforscher mit einer deutlich höheren Beteiligung. "Ich erwarte eine Beteiligung zwischen 75 und 80 Prozent", sagte der Chef des Insa-Instituts, Hermann Binkert, der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". 2013 hatten 71,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Auch Forsa-Chef Manfred Güllner rechnete mit drei bis vier Prozentpunkten mehr.