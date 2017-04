Mexiko USA, Mexiko und Kanada bewerben sich um Fußball-WM 2026

Nachrichten-Ticker

20:47 USA, Mexiko und Kanada bewerben sich um Fußball-WM 2026

New York - Die USA, Mexiko und Kanada bewerben sich gemeinsam um die Fußball-WM im Jahr 2026. Das kündigten die Präsidenten der drei Fußball-Verbände in New York an. Bislang haben sich noch nie drei Länder gemeinsam um die Gastgeberrolle für eine Fußball-Weltmeisterschaft beworben. 60 der insgesamt 80 WM-Spiele würden bei einer erfolgreichen Bewerbung in den USA sowie je zehn Spiele in Mexiko und Kanada ausgetragen. US-Präsident Donald Trump habe seine volle Unterstützung zugesichert.

20:45 Polizei: Zwei Tote nach Schüssen in kalifornischer Schule

San Bernardino - In einer Grundschule in San Bernardino in Kalifornien sind nach Schüssen in einem Klassenzimmer zwei Tote gefunden worden. Die Polizei sprach auf Twitter davon, sie gehe davon aus, dass es sich um einen "erweiterten Suizid" handle. Sie erwarte, dass es "keine weitere Gefahr" gebe. Die Schüler seien zur Sicherheit in eine andere Schule gebracht worden. Zwei Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden, hatte zuvor eine Sprecherin der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur gesagt.

19:57 G7 macht Druck auf Russland im Syrien-Konflikt

Lucca - Im Syrien-Konflikt drängen die führenden westlichen Staaten Russland zum Bruch mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Zum Auftakt eines G7-Treffens im italienischen Lucca brachte der britische Außenminister Boris Johnson neue Sanktionen gegen Moskau ins Gespräch. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sagte, es müsse alles dafür getan werden, "die Russen aus der Ecke der Unterstützung Assads herauszubekommen". Russland ist der wichtigste Verbündete Assads im Syrien-Krieg.

19:56 Verdens Bürgermeister rätselt über Motive der Auto-Attacke

Verden - Nach der Auto-Attacke auf das Rathaus in Verden ist gegen den mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden. Der 47 Jahre alte Beschuldigte soll noch heute in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Der Mann war gestern mit seinem Auto ins Glasfoyer des neuen Rathauses der niedersächsischen Kleinstadt gerast und hatte den Wagen dann mit Benzin in Brand gesetzt. Menschen wurden nicht verletzt. Am Gebäude entstand bei dem Brand ein Millionenschaden. Für Bürgermeister Lutz Brockmann ist die Tat noch völlig unverständlich. "Traurig und unvorstellbar", sagte er.

18:51 Gabriel wirbt bei G7-Treffen für Friedensprozess in Syrien

Lucca - Zu Beginn des G7-Treffens in Italien hat Außenminister Sigmar Gabriel zu neuen Anstrengungen für eine Friedenslösung im Bürgerkriegsland Syrien aufgerufen. Eine weitere militärische Eskalation müsse verhindert werden. Das sagte er mit Blick auf den mutmaßlichen Giftgasangriff auf syrische Rebellen und den Vergeltungsschlag der USA gegen die Streitkräfte von Präsident Baschar al-Assad. Gabriel kam mit US-Außenminister Rex Tillerson und seinen Amtskollegen aus Großbritannien, Frankreich, Japan, Kanada und Italien zu Beratungen zusammen. Das Hauptthema: Der Syrien-Konflikt.