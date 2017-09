Mexiko Weiterer Hurrikan im Golf von Mexiko

Nachrichten-Ticker

00:43 Putin tritt beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok auf

Wladiwostok - Kremlchef Wladimir Putin spricht heute beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok über das Entwicklungspotenzial von Russlands Fernem Osten. Mit auf dem Podium sollen unter anderem der südkoreanische Präsident Moon Jae In und der japanische Regierungschef Shinzo Abe stehen. Das Wirtschaftsforum in der Pazifik-Metropole Wladiwostok soll seit 2015 die wirtschaftliche Entwicklung Sibiriens und die Zusammenarbeit mit asiatischen Nachbarstaaten fördern. Die Konferenz wird überschattet vom internationalen Streit über das nordkoreanische Atomprogramm.

00:41 Menschenrechtsgericht urteilt über Sicherungsverwahrung

Straßburg - Die Sicherungsverwahrung in Deutschland ist heute erneut Gegenstand eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Die Richter müssen klären, welche Anforderungen psychiatrische Gutachten in diesem Zusammenhang erfüllen müssen. Geklagt hat ein Mann, der 1998 zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden war, weil er seiner Ex-Freundin in den Hals gestochen hatte. Die Entscheidung über eine Sicherungsverwahrung verzögerte sich nach dem Ende seiner Haft, so dass er entlassen werden musste. Ein knappes Jahr später kam er dennoch in Sicherungsverwahrung.

00:10 Geplante Abspaltung: Katalonien verabschiedet "Referendumsgesetz"

Barcelona - Das Parlament in Katalonien hat einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Unabhängigkeit vollzogen. Die Abgeordneten der separatistischen Regionalregierung verabschiedeten am späten Abend trotz heftiger Proteste der Opposition das sogenannte Referendumsgesetz. Es macht den Weg für die für den 1. Oktober geplante Volksabstimmung über eine Loslösung der Region von Spanien frei. Das Verfassungsgericht in Madrid wird das Gesetz aber wohl noch diese Woche auf Antrag der Zentralregierung für nichtig erklären.

23:58 Weiterer Hurrikan im Golf von Mexiko

Miami - Auch im Golf von Mexiko hat sich ein Hurrikan geformt. Der Sturm "Katia" erreichte Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. Die mexikanische Regierung gab eine Warnung heraus. Laut der Prognose dürfte sich der Hurrikan weiter auf die Küste zubewegen. In der Karibik wütet derzeit Hurrikan "Irma". Er gilt als der stärkste Sturm, der jemals im Atlantik registriert wurde.

22:45 USA wollen im Sicherheitsrat Öl-Embargo gegen Nordkorea verhängen

New York - Als Reaktion auf einen weltweit verurteilten Atomtest Nordkoreas wollen die USA das kommunistische Land mit einem Öl-Embargo belegen und die Vermögen von Machthaber Kim Jong Un einfrieren. Das sehe ein von den USA verfasster Resolutionsentwurf vor, sagte ein UN-Diplomat der dpa in New York. Zudem solle Nordkorea daran gehindert werden, Textilien zu exportieren. Auch gegen die Anstellung nordkoreanischer Arbeitskräfte im Ausland solle der Bann gelten. Der Entwurf sei den anderen Mitgliedern des Sicherheitsrats vorgelegt worden.