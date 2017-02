Frankfurt/Main - Es wäre das größte öffentliche Bauprojekt seit der riesigen "Hoover Talsperre" in den USA während der großen Depression in den 1930er Jahren: Donald Trump meint es ernst mit seiner Mauer entlang der über 3000 Kilometer langen Grenze zum Nachbarland Mexiko. Jüngst ordnete er den Bau an.

Es müsse Schluss sein mit der "schwachen Grenze", twittert der US-Präsident. US-Heimatschutzminister John F. Kelly legte am Mittwochabend (Ortszeit) nach: Die Mauer solle binnen zwei Jahren stehen, sagte er dem US-Sender Fox News. Es sei nur noch eine Frage von Monaten, bis mit dem Bau begonnen werde. Während die Welt mit Sorge zusieht, wie sich die Vereinigten Staaten immer mehr abschotten, könnten einige Konzerne von dem Mauerbau profitieren - auch in Deutschland. Allerdings sind noch viele Fragen offen.

Was will Trump mit dem Mauerbau erreichen?

Neben grenzüberschreitendem Drogenhandel soll die Mauer laut Trump vor allem illegale Einwanderung stoppen. Bereits im Wahlkampf hat der Immobilienmogul zudem massenhafte Ausweisungen von Migranten angekündigt. Menschenrechtler laufen Sturm. Auch ökonomisch sei dies ein Schuss ins eigene Knie, meint Martin Moryson, Chefvolkswirt der Bank Sal. Oppenheim. "Damit hemmt Trump das US-Wachstum, das ohnehin unter der Demografie leidet." Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter dürfte demnach in den kommenden Jahren kaum noch wachsen.

Wie teuer wäre der Bau?

Experten beziffern die Kosten auf 15 bis 50 Milliarden Dollar. Die Spanne ist sehr weit, weil bislang völlig unklar ist, in welcher Form genau die Mauer umgesetzt werden soll. Im Wahlkampf hatte Trump unterschiedliche Angaben zu Höhe und Länge gemacht. Nach dem Wahlsieg sagte er, es könnten an einigen Stellen auch Zäune reichen. Bereits heute sind über 1000 Kilometer der Grenze durch einen Zaun gesichert.

Wer soll dafür bezahlen?

Wenn es nach Trump geht: die Mexikaner. Das hat er im Wahlkampf immer wieder betont, ohne zu erklären, wie er das Nachbarland dazu bringen will. Mexikos Präsident Peña Nieto winkte bereits ab und ließ ein erstes Treffen mit Trump platzen. Mit einer direkten Zahlung aus Mexiko rechnet man wohl selbst im Weißen Haus nicht. Dessen Sprecher sagte jüngst, durch Zölle in Höhe von 20 Prozent auf mexikanische Waren ließe sich das Projekt finanzieren. Doch die Rechnung hat einen Haken. "Einfuhrzölle würden durch höhere Preise vor allem zu realen Einkommensverlusten insbesondere bei Geringverdienern in den USA führen", sagt Philipp Hauber, US-Experte am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). US-Heimatschutzminister Kelly antwortete in dem Interview auf die Frage nach der noch ungewissen Finanzierung des Projekts, dass diese relativ schnell gewährleistet sein werde.

Ist das Vorhaben überhaupt realistisch?

Experten schätzen, dass für den Mauerbau um die 40 000 Arbeiter nötig wären, die mindestens vier Jahre lang beschäftigt wären. Besonders schwierig dürfte es Ökonomen zufolge sein, die Mauer ohne Beschäftigte aus dem Ausland zu errichten. Die Arbeitslosenquote in den USA ist mit 4,7 Prozent schon jetzt sehr niedrig. Bei einer jüngsten Umfrage des US-Branchenverbands AGC gaben über die Hälfte der texanischen Baufirmen an, nicht genügend Betonarbeiter und Maurer zu finden. Die Baufirmen konkurrieren unter anderem mit der zahlungskräftigen Öl- und Gasindustrie um Arbeitskräfte. Zumal nicht alle Baufirmen mit Trumps Plänen einverstanden sind: Jorge Perez, ein Immobilienmogul aus Miami, lehnte eine Mithilfe ab - und bezeichnete das Projekt als "idiotisch".

Welche Konzerne dürften am meisten profitieren?

Vor allem auf US-Baukonzerne könnten ertragreiche Geschäfte zukommen. Die Hoffnung war nach dem Wahlsieg Trumps auch an den Börsen spürbar. Der Kurs des Baustoffproduzenten Vulcan Materials schoss um bis zu 14 Prozent nach oben, die Papiere des Baumaschinenherstellers Caterpillar legten um 10 Prozent zu. Neben den Mauer-Plänen spielten dabei auch weitere von Trump angekündigte Ausgaben eine Rolle, etwa für Brücken und Straßen. Und nicht nur US-Unternehmen profitieren an der Börse von Trumps Vorhaben, denn viele ausländische Unternehmen haben Produktionsstandorte in den USA. So ironisch es klingen mag: Auch die Aktie des mexikanischen Bauriesen Cemex legte seit der US-Wahl um gut 18 Prozent zu. Das Unternehmen lässt derzeit noch offen, ob es sich an einem möglichen Mauerbau beteiligen würde.

Welche deutschen Firmen könnten mitverdienen?

Auch Aktien einiger deutscher Baukonzerne wie Hochtief legten seit Trumps Sieg zu. Indes ist der Anstieg hier nicht so deutlich wie bei der US-Konkurrenz. Für Schlagzeilen sorgte der Chef des Baustoffriesen HeidelbergCement, Bernd Scheifele, der eine mögliche Beteiligung seines Unternehmens an Trumps Mauerbau andeutete. Schon direkt nach der US-Wahl war der Börsenkurs von HeidelbergCement auf den höchsten Stand seit Beginn der Finanzkrise 2008 gestiegen. Auch nach heftiger Kritik an Scheifeles Äußerungen will der Konzern nichts ausschließen. "Sollte es tatsächlich zu Anfragen bezüglich Lieferungen für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko kommen, wird das lokale Management in den USA diese prüfen und darüber entscheiden", sagte ein Sprecher der "Heilbronner Stimme".