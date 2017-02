13:13 Unbekannte stoßen Mann U-Bahn-Treppe in Berlin hinunter

Berlin - Wieder ist ein Passant in einem Berliner U-Bahnhof unvermittelt angegriffen worden. Ein Unbekannter schubste einen 62-Jährigen am Abend eine Treppe hinunter. Der Mann stürzte die Stufen am Bahnhof Boddinstraße im Stadtteil Neukölln hinab und liegt nun verletzt im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Zeugen berichteten demnach, dass zwei Männer an dem 62-Jährigen vorbeigerannt seien - einer habe den Passanten geschubst. Dann entkamen die beiden. Ob es Video-Aufnahmen von dem Vorfall gibt, wird noch ermittelt.