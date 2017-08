Mitfavoritin ohne Probleme Debütantin Zaja scheitert bei US Open - Muguruza weiter

New York - Vor dem ersten Auftritt von Titelverteidigerin Angelique Kerber sind die US Open der Tennisprofis für Grand-Slam-Debütantin Anna Zaja bereits beendet.

Nach erfolgreich gemeisterter Qualifikation musste sich die 26-Jährige aus Sigmaringen am Montag in New York 2:6, 3:6 gegen Jekaterina Alexandrowa aus Russland geschlagen geben. Nur 69 Minuten dauerte ihre US-Open-Erfahrung. Zum ersten Mal war der Weltranglisten-236. Zaja der Sprung ins Hauptfeld eines der vier wichtigsten Turniere gelungen.

Die Erstrunden-Partien von acht deutschen Tennisprofis waren gleich am Eröffnungstag angesetzt, insgesamt stehen 17 Deutsche im Hauptfeld des vierten und abschließenden Grand-Slam-Turniers der Saison. Der erste Einsatz von Mitfavorit Alexander Zverev war in der Nacht zu Dienstag in der sogenannten Night Session vorgesehen. Vorjahressiegerin Kerber greift am Dienstag erstmals ins Geschehen ein und steht der Japanerin Naomi Osaka gegenüber, gegen die sie bislang noch nie angetreten ist.

"Sie kann gut spielen. Es wird nicht einfach, aber was ist hier einfach?", sagte die zweimalige Grand-Slam-Turniersiegerin vor ihrem ersten Match in Flushing Meadows nach ihrem Triumph vor einem Jahr. Trotz ihrer durchwachsenen Saison startet sie zuversichtlich in die US Open und will erstmals in 2017 ein Viertelfinale bei den Majors erreichen. "Für mich ist es wichtig, dass ich wieder gutes Tennis spiele", sagte die 29-jährige Kielerin.

Einen Schritt weiter ist bereits die spanische Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza. Die Weltranglisten-Dritte überstand mit einem lockeren 6:0, 6:3 gegen Varvara Lepchenko aus den USA mühelos die erste Runde. Muguruza ist eine von acht Spielerinnen, die die Chance haben, nach den US Open Platz eins der Weltrangliste zu übernehmen.