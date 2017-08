Mögliches Ziel von Islamisten BKA: Anschläge auf Bahnverkehr könnten zunehmen

Nachrichten-Ticker

10:02 Trendstudie: Smartphone ist zum wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden

Berlin - Das Smartphone steht im Mittelpunkt zahlreicher Innovationen in der Unterhaltungsindustrie. Zehn Jahre nach seiner ersten Präsentation hat es sich aber auch zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. Nach Angaben des Bitkom stehen rund 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland in Zusammenhang mit dem Smartphone - der Umsatz beläuft sich in diesem Jahr voraussichtlich auf 45 Milliarden Euro. Acht von zehn Menschen in Deutschland nutzen inzwischen ein Smartphone. So schnell habe bisher keine andere Technologie den Alltag so vieler Menschen verändert.

09:52 Flugzeuge landen wegen Bombenentschärfung am BER-Terminal

Berlin - Hunderte Flugreisende haben am Abend am Terminal des noch nicht eröffneten Berliner Flughafens BER festgesessen - Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Berlin-Spandau war der Airport Tegel gesperrt worden. Aus Platzmangel seien Maschinen direkt neben dem noch nicht eröffneten BER-Terminal geparkt worden. Das neue Terminal liegt am Gelände des Flughafens Schönefeld und ist über die bereits genutzten Landebahnen erreichbar. Laut Berichten von Passagieren gab es Probleme mit der Bereitstellung von Treppen. Die Fluggäste konnten daher erst spät aussteigen.

08:51 Bundeswehrhubschrauber durchtrennt Überlandleitung

Schemmerhofen - Ein Hubschrauber der Bundeswehr hat während eines Übungsfluges eine Überlandleitung bei Schemmerhofen in Baden-Württemberg durchtrennt. Der Hubschrauber kappte die Leitungen mit den Rotorblättern und musste notlanden. Laut eines Sprechers der Luftwaffe waren zwei Soldaten an Bord, beide blieben unverletzt. Einige Ortschaften waren für kurze Zeit ohne Strom. Die Reparaturarbeiten an den Leitungen kosteten einen Betrag im fünfstelligen Bereich, sagte ein Sprecher des Netzbetreibers.

08:50 Weniger Jugendliche beginnen betriebliche Ausbildung

Wiesbaden - Im vergangenen Jahr haben erneut weniger Jugendliche eine Ausbildung begonnen. Im Vergleich zu 2015 sank die Zahl der neu abgeschlossenen Lehrverträge um 1,3 Prozent auf den historischen Tiefstand von rund 510 000. Das berichtete das Statistische Bundesamt. 2016 war damit das fünfte Jahr in Folge mit sinkenden Berufsanfängerzahlen in diesem Bereich. Erneut war bei den Berufsanfängern die Lehre im Einzelhandel am beliebtesten. Es folgen Kaufleute für Büromanagement, Verkäufer, Kraftfahrzeugmechatroniker und Industriekaufleute.

08:10 Seoul und Tokio wollen Druck auf Nordkorea wegen Raketentests erhöhen

Tokio - Nach dem neuerlichen Test einer Mittelstreckenrakete durch Nordkorea wollen Südkorea und Japan den Druck auf die Führung in Pjöngjang auf "ein extremes Maß" steigern. Darauf hätten sich der südkoreanische Präsident Moon Jae In und der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe in einem Telefongespräch verständigt, teilte das Präsidialamt in Seoul mit. Beide sprachen sich für neue UN-Sanktionen gegen Pjöngjang aus. Die Tatsache, dass Nordkorea bei dem Test eine Rakete über Japan hinweg abgefeuert habe, sei eine Handlung von "unfassbarer Gewalt".