Müllheim-Britzingen (anl). Zum Jahresausklang haben nochmals rund 1000 Läuferinnen und Läufer die Laufschuhe für die 32. Auflage des Britzinger Silvesterlaufs geschnürt. Zufriedene Gesichter gab es bei den beiden Hauptorganisatoren Herbert Hebek und Armin Imgraben angesichts des starken Teilnehmerfeldes.

Bei frostigen Temperaturen kamen jedoch in diesem Jahr nicht ganz so viele Zuschauer wie sonst, der guten Stimmung tat dies jedoch keinen Abbruch. Während die Läufer auf dem exakt zehn Kilometer langen Rundkurs über Güttigheim, Buggingen und Dattingen unterwegs waren, wärmten sich die Zuschauer die Hände mit einer heißen Grillwurst oder einem dampfenden Becher Glühwein.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde kamen die ersten Läufer ins Ziel. Sieger des Silvesterlaufs ist Omar Tareq, der nach 32 Minuten und 41 Sekunden als erster die Ziellinie überquerte. Für den Läufer vom TuS Lörrach-Stetten ist dies ein erfolgreicher Jahresabschluss, nachdem er sich in den beiden Vorjahren jeweils mit dem zweiten Platz hat begnügen müssen. Zweiter wurde Samir Baala in 33:15 Minuten vor Victor Larisch in 33:29 Minuten. Erfolgreichster Starter aus den Reihen der Gastgeber vom Turnverein Britzingen war Kai Zähringer, der es in 34:36 Minuten noch auf den neunten Platz und damit unter die ersten Zehn schaffte.

Schnellste Frau war erneut Vorjahressiegerin Svenja Abel vom Tream Drescher Running Outdoor in 37:04 Minuten vor Emma Waßmer vom ASC Darmstadt in 40:32 Minuten (siehe auch unsere Sportseiten).