Müllheim 5000 Euro für „Zeltfrühling 2017“

Müllheim/Staufen. Zwei Projekte aus dem Markgräflerland bekommen Fördermittel aus dem Innovationsfonds Kunst des Landes. Das Projekt „Querwind“ der BDB-Musikakademie im Bund Deutscher Blasmusikverbände in Staufen erhält 14 200 Euro. Der vom Zirkus Ragazzi ausgerichtete „Zeltfrühling 2017“ in Müllheim wird mit 5000 Euro gefördert.

Dies geht aus einer Pressemitteilung der Grünen- Landtagsabgeordneten Bärbl Mielich hervor. „In der Region gibt es viele Menschen, die sich mit großem Engagement für unsere lokale Kunst- und Kulturszene stark machen“, so die Abgeordnete. „Es ist mir ein großes Anliegen, dass wir diese wertvolle Arbeit unterstützen.“

Der Zeltfrühling findet ab Ende April bis Ende Mai in zwei Zirkuszelten auf dem Zirkusplatz in Müllheim statt. Mit Zirkus, Musik und Kabarett bereichere er das kulturelle Angebot in der Region, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Fokus des Zeltfrühlings stehen jugendliche Artisten mit ihren zirkusartistischen Darstellungen. Darüber hinaus wird auch weiteren regionalen wie auch überregionalen Künstlern eine Bühne geboten.

Das Projekt „Querwind“ wird als neues, innovatives Unterrichts- und Vermittlungskonzept für Querflöte und als Ort der Begegnung flötespielender Menschen beschrieben.