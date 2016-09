Nachrichten-Ticker

18:17 Deutsche Botschaft in der Türkei erneut geschlossen

Berlin - Die deutsche Botschaft und deutsche Schulen in der Türkei sind erneut geschlossen worden. In der Türkei verlautete, es gebe Sicherheitsbedenken. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es zunächst nur, in der laufenden Woche, in der in der Türkei das islamische Opferfest gefeiert werde, seien die deutschen Auslandsvertretungen "eingeschränkt erreichbar und für den Publikumsverkehr geschlossen". Das solle noch bis Freitag so bleiben. Grund sind Hinweise auf geplante Anschläge gegen diplomatische und konsularische Vertretungen.

18:16 Bahn feiert Premiere des ICE 4 im Berliner Hauptbahnhof

Berlin - Mit Trommelwirbel, Lichtshow und Konfetti hat die Deutsche Bahn im Berliner Hauptbahnhof die Premiere des neuen ICE gefeiert. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt bezeichnete das Modell der vierten Generation bei der Präsentation als "neues Herzstück des Schienenverkehrs". Es sei ein Aushängeschild für den Konzern ebenso wie für Technik "Made in Germany". Er sei ein "Flagschiff" für den Konzern und ein "Rückgrat für den Fernverkehr", sagte Bahn-Vorstandschef Rüdiger Grube. Das Unternehmen will sein Angebot mit ICE und IC bis 2030 um 25 Prozent ausbauen.

18:02 Nach Herrmann fordert auch Scheuer "Durchleuchtung" von Flüchtlingen

München - Nach Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer eine umfassende Kontrolle sämtlicher Flüchtlinge in Deutschland gefordert. Mit Blick auf die Festnahme mutmaßlicher IS-Mitglieder in Schleswig-Holstein sagte er: "Die Antwort kann nur eine Komplettdurchleuchtung aller in unser Land gekommenen Flüchtlinge sein." Herrmann sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Kontrolllücken beim Flüchtlingsstrom vor allem im letzten Herbst würden sich rächen. Tausende Menschen seien ohne ausreichend geprüfte Identität angekommen.

17:54 Neue Waffenruhe für Osten der Ukraine vereinbart

Kiew - Im Osten der Ukraine sollen von morgen an die Waffen schweigen. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko erklärte sich in Kiew mit einer neuen Waffenruhe einverstanden, die zunächst sieben Tage gelten soll. Zuvor hatten bereits die prorussischen Separatisten verkündet, von Mitternacht an eine Feuerpause beachten zu wollen. Die Einigung wurde bei einem Treffen von Präsident Petro Poroschenko mit den Außenministern aus Deutschland und Frankreich, Frank-Walter Steinmeier und Jean-Marc Ayrault, erzielt. Insgesamt gab es in dem Konflikt bereits etwa 10 000 Tote.

17:50 EU verspricht ihren Bürgern mehr Sicherheit

Straßburg - Grenzschutz, Erfassung von Reisenden, Austausch von Terrordaten: Das Versprechen für mehr Sicherheit und Kontrolle soll die Europäische Union wieder einen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker machte dazu im Europaparlament viele Vorschläge, die auch beim EU-Treffen in Bratislava beraten werden sollen. Zudem will Juncker Milliarden-Investitionen, um die Konjunktur endlich in Schwung zu bringen. "Die Europäische Union ist derzeit nicht in Topform", sagte er in seiner Rede zur Lage der Union. Hintergrund ist auch das Votum der Briten für einen EU-Austritt.