Nachrichten-Ticker

19:25 Evakuierung der Rebellengebiete Aleppos beendet

Aleppo - Die letzten Kämpfer und Zivilisten haben die verbliebenen Rebellengebiete der lange umkämpften nordsyrischen Stadt Aleppo verlassen. Das berichteten mehrere regierungstreue Medien und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

18:53 Queen und ihr Mann fliegen mit Helikopter zum Weihnachtsfest

London - Die britische Königin Elizabeth II. und ihr Mann Philip sind per Hubschrauber in die Weihnachtsferien geflogen. Das erkältete Paar kam am Nachmittag auf dem Landsitz Sandringham in der Grafschaft Norfolk an. Die Queen (90) und Prinz Philip (95) verbringen traditionell die Weihnachtstage dort - und hängen meist noch ein paar Wochen dran. Ursprünglich wollte das Paar schon am Mittwoch von London aus starten und mit der Bahn fahren. Es musste die Reise aber wegen des starken Infekts verschieben.

18:51 Zahl der Salafisten in Deutschland stark gestiegen

Berlin - Die Zahl der radikal-islamischen Salafisten in Deutschland ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit, aktuell liege die Zahl der Anhänger dieser besonders konservativen Auslegung des Islam bei 9700 Menschen. Das sind etwa 500 Frauen und Männer mehr als noch vor drei Monaten. Die Zahl der bisher in die Kampfgebiete des IS ausgereisten Islamisten stieg leicht. Verzeichnet wurden außerdem mehr Fälle, in denen Islamisten Kontakt zu Flüchtlingen aufnehmen wollten.

18:31 Bundesanwaltschaft: Haftbefehl gegen Anis Amri erlassen

Berlin - Gegen den flüchtigen Terrorverdächtigen Anis Amri ist laut Bundesanwaltschaft Haftbefehl erlassen worden. Das teilte eine Sprecherin mit. Sie sagte, verschiedene Orte in Nordrhein-Westfalen und Berlin, an denen sich Amri aufgehalten haben solle, seien durchsucht worden. Auch ein Reisebus in Heilbronn sei durchsucht worden. Festnahmen gibt es demnach keine. Die Bundesregierung teilte zuvor mit, dass mit großer Wahrscheinlichkeit der Tunesier Amri mit dem Sattelzug in den Weihnachtsmarkt gerast sei. Die Fingerabdrücke des Terrorverdächtigen wurden am Fahrerhaus des Lkw sichergestellt.

18:10 Nach Doppelmord-Verdacht: Leichen vermisster Frauen gefunden

Augsburg - Nach dem Fund von zwei Leichen nahe Augsburg hat sich der Verdacht bestätigt: Es handelt sich um die beiden Frauen aus dem Vorort Gersthofen, die seit dem 9. Dezember verschwunden waren. Sie wurden getötet. Die Obduktion der Toten habe die Identität eindeutig bestätigt, sagte Augsburgs Kripochef Gerhard Zintl. Die beiden Leichen hätten etliche Stichwunden. Die Ermittler vermuten, dass ein Nachbar die zwei Lebensgefährtinnen in deren Haus umgebracht und die Wohnung danach gereinigt hat. Der Mann sitzt bereits seit einer Woche wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.