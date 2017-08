Müllheim Atemberaubende Flugbewegungen

Von Volker Münch

Das Wetter war nahezu perfekt für das Flugplatzfest des Markgräfler Luftsportvereins. Besonders die Rundflüge waren in diesem Jahr nachgefragt. Verschiedene Vorführungen gaben Einblicke in die heutige Freizeitfliegerei und in Kunstflugdisziplinen.

Müllheim. Die Organisatoren verzeichneten bei der jüngsten Auflage Besucherzahlen wie sie nur selten registriert wurden.

Die Vorarbeiten für das Flugplatzfest erfordern mittlerweile einen riesigen Zeitaufwand. Bereits vor vielen Wochen arbeitete sich Vorsitzender Arno Breitenfeld durch einen Berg von Papieren, die er beim Regierungspräsidium für die Genehmigung der Veranstaltung einreichen musste.

Der Zulassungsbescheid selbst umfasste 17 Seiten und regelt jede Aktivität und Sicherheitsvorschriften. Erst dann können auch motorisierte Gastflugzeuge und Fallschirmspringer auf dem Flugplatz landen.

Bereits Wochen vor der Veranstaltung mussten deshalb Teilnehmer und Showprogramme schriftlich festgehalten werden. Kurzfristige Änderungen oder Ersatzauftritte lassen sich nicht umsetzen. Deshalb war Breitenfeld auch etwas enttäuscht, als beispielsweise die Fallschirmspringer wie auch die Piloten des Modellflugvereins Markgräflerland kurzfristig absagten. Aus der Not wurde nun eine Chance, das Rundflugangebot deutlich auszuweiten. „Das kam wirklich gut an“, freute sich der Vorsitzende. Weil eine Schlechtwetterfront über dem Schwarzwald und in Richtung schweizerische Grenze drohte, blieben auch Gastpiloten aus der Ferne aus. „Dafür waren es so viele Gastpiloten aus der näheren Umgebung wie selten zuvor“, stellte Breitenfeld fest.

Atemberaubende Flugbewegungen führte der Müllheimer Spitzenpilot Eugen Sehringer mit seinem Hochleistungssegelflugzeug vor. In den Fokus des Publikums rückte ein ganz besonderer Tragschrauber, der sich wegen seines besonderen Designs und Technik von üblichen Tragschraubern unterscheidet. Der Unterschied zum Hubschrauber: der große Rotor kommt erst durch den Vortrieb des Heckpropellers in Bewegung und sorgt dafür, dass der Tragschrauber in der Luft bleibt. Der „Gyrocopter“, so heißt dieses windschnittige Fluggerät, kann mit mehr als 200 Stundenkilometern deutlich schneller fliegen als klassische Tragschrauber. Sein Eigentümer und Pilot, Rolf Mayer, nutzt seinen Gyrocopter vor allen Dingen für Geschäftsflüge.

In der Flugzeughalle sorgten die Mitglieder des Vereins für Speisen und Getränke. Zudem gab es einen Luftballonweitflugwettbewerb.