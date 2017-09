Müllheim Ausstellungen enden

Müllheim. Noch bis morgen, 3. September, besteht die Möglichkeit, drei Sonderausstellungen im Markgräfler Museum in Müllheim zu sehen. Dann endet im Blankenhorn-Palais die Foyerausstellung „Lutherjahr 2017 – Spuren von Luthers Wirken im Markgräflerland“, die in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Müllheim entstanden ist. Auch in der Frick-Mühle ist dann letztmals die Fotoausstellung „Gotland“ der Künstlerin Anita Walter zu sehen, die in Britzingen lebt.

Zur Kunstausstellung „Emil Bizer und Adolf Strübe – Aufbruch nach 1945“ findet am Sonntag ab 17 Uhr eine lockere Finissage statt, bei der der Kanderner Galerist Robert Keller und der Lörracher Historiker Jörg Bernauer für Gespräche zur Verfügung stehen. Sie haben die Ausstellung in Müllheim mitgestaltet und die Parallelausstellung zu Adolf Strübe in Kandern eingerichtet. Für die Veranstaltung fallen neben dem Museumseintritt keine weiteren Kosten an.

Das Markgräfler Museum im Blankenhorn-Palais ist am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet, die Ausstellung in der Frick-Mühle kann von 15 bis 18 Uhr besichtigt werden.