Müllheim Axel Rüdlin „Hotelkoch des Jahres“

Von Siegfried Feuchter

Er ist ein Koch aus Leidenschaft und ein erfolgreicher dazu. Axel Rüdlin aus Zunzingen, der bislang in Spitzenhäusern im In- und Ausland seine Kochkunst und sein Können bewiesen hat, ist in der Schweiz zum „Hotelkoch des Jahres“ gekürt worden. Das ist eine besondere Würdigung seiner Leistung.

Müllheim-Zunzingen. Axel Rüdlin ist überrascht über diese Auszeichnung, die das Schweizer Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ jährlich vergibt. Denn erst seit einem Jahr ist der 35-jährige Sohn von Adolf und Christina Rüdlin vom Gasthaus „Krone“ in Zunzingen im Grand-Hotel „Park Gstaad“ als Executive Chef und Küchendirektor tätig. Das heißt, Axel Rüdlin ist verantwortlich für die Küche der insgesamt vier Restaurants in dem zu den zehn Top-Hotels der Schweiz gehörenden „Park Gstaad“.

33 Köche stehen während der Hauptsaison am Herd, um die Gäste aus aller Herren Länder in dem Hotel mit seinen knapp 100 Zimmern und Suiten zu verwöhnen. Hinzu kommen weitere zwölf Mitarbeiter, deren Chef Axel Rüdlin ist.

„Ich würde gern noch mehr selbst in der Küche stehen, doch dazu habe ich in meiner Position leider zu selten Zeit“, sagt der erfolgreiche Koch, der eine Küche mit mediterranem Einschlag bevorzugt. „Jeder Teller, der die Küche für die vier Restaurants mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten verlässt, geht abends und oft auch am Mittag durch meine Hände.“ Will heißen, Axel Rüdlin wirft nochmals ein kritisches Auge darauf, damit auch jedes Detail stimmt, bevor der Teller dem Gast serviert wird.

Der Zunzinger, der Vater eines 20 Monate alten Sohnes ist und erst vor zwölf Tagen Hochzeit feierte, zeichnet für alle gastronomischen Konzepte dieses Fünf-Sterne-Hotels verantwortlich, außerdem nehmen ihn Administratives und Personalfragen in Beschlag. Derzeit feilt Rüdlin an einem neuen Restaurant- und Barkonzept für das Park Gstaad. „Das ist eine herausfordernde Aufgabe, Neues zu kreieren“, sagt der 35-Jährige.

Woher kommt seine Leidenschaft für den Kochberuf? „Das hat mir meine Oma mitgegeben.“ Ilse Rüdlin, die 2012 im Alter von fast 89 Jahren verstorbene Alt-Kronen-Wirtin in Zunzingen, war weithin bekannt für ihre Schnitzel. Eine Tradition, die Christine Rüdlin, die Mutter des jetzt ausgezeichneten Kochs und „Kronen“-Wirtin, nahtlos fortführte. „Als ich noch im Kinderwagen lag, stand dieser oft in der Küche. Diese Nähe zur Küche war offensichtlich prägend“, sagt der Spitzenkoch schmunzelnd.

Axel Rüdlin hat sich durch seine Leistungen längst einen Namen in der Top-Gastronomie gemacht. Das zeigt schon ein Blick auf seine bisherigen Stationen, die ihn fast ausnahmslos durch Sterne-Häuser geführt haben. Nach der Kochlehre im „La Vigna“ in Laufen ging er in das Zwei-Sterne-Haus Jöhris „Talvo“ nach St. Moritz. Es folgten das Drei-Sterne-Haus ­„Bareiss“­ in Baiersbronn, das „Hangar-7“ in Salzburg und das Drei-Sterne-Haus Schlosshotel Lerbach von Dieter Müller in Bergisch-Gladbach. Danach war der ambitionierte Koch im Kempinski in St. Moritz mit seinen 189 Zimmern Küchendirektor und Executive-Chef. Darüber hinaus war Axel Rüdlin im Auftrag von Kempinski zweimal für einige Zeit in Peking als Gastkoch wie auch im Kempinski in Bulgarien tätig, ehe es ihn vor einem Jahr nach Gstaad verschlug.

Hier fühlt er sich wohl. Und wenn es seine knapp bemessene Freizeit zulässt, dann kann der naturverbundene Mann im Winter zwischendurch dem Skifahren frönen. Und seine Heimatverbundenheit drückt sich auch dadurch aus, dass Axel Rüdlin während der Zwischensaison von Ende September bis Ende November mit seiner Familie in die Wohnung nach Vögisheim kommt – also ganz in die Nähe seiner Eltern in Zunzingen.