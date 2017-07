Müllheim Bahnthemen stehen im Fokus

Müllheim/Neuenburg am Rhein. Der Ausbau der Rheintalbahn sowie das Konzept Breisgau-S-Bahn 2020 standen im Mittelpunkt eines Besuchs des Verkehrsexperten Steffen Bilger (Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestags) mit den CDU-Abgeordneten Armin Schuster und Patrick Rapp (MdL) am Bahnhof in Müllheim sowie im Rathaus in Neuenburg.

Mit Blick auf den Ausbau der Rheintalbahn war man sich einig, dass es weiterhin ein steuerndes Kontrollgremium in Nachfolge des Projektbeirats brauche, um Detailfragen und Probleme zu klären. Müllheims Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich erläuterte am Bahnsteig die Planungen und die offenen technischen Fragen, was den Vollschutz beim Ausbau der Rheintalbahn angehe. Man wolle den zugesagten Vollschutz in der technisch sinnvollsten Variante, so der einhellige Tenor des Gesprächs.

Gleichzeitig brauche es ein Nachfolgegremium für den Projektbeirat, um Detailfragen und Probleme zu klären. Die Abgeordneten sehen durch den Ausbau der Rheintalbahn und damit die Erhöhung der Fahrgastkapazitäten einen großen Schub für den Umstieg auf die Bahn auch im Nahverkehr.

Im Neuenburger Rathaus erläuterte Bürgermeister Joachim Schuster wie die bisherige Nebenstrecke Neuenburg-Müllheim wieder reaktiviert und 2016 im Rahmen des Projekts Breisgau-S-Bahn 2020 elektrifiziert wurde. Ein großes Potenzial sieht Schuster im grenzüberschreitenden Bahnverkehr, den er gerne gemeinsam mit den Abgeordneten forcieren möchte.

Mit Blick auf die Landesgartenschau 2022 gibt es derzeit Planungen für einen entsprechenden Bahnhaltepunkt auf dem Gartenschaugelände. Großes Lob gab es vom Bürgermeister, aber auch von den Abgeordneten für das Projekt Breisgau-S-Bahn 2020, das in den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen und der Stadt Freiburg den Nahverkehr deutlich verbessern wird.

Das Gesamtprojekt, das mit mehr als 300 Millionen Euro veranschlagt ist, wird vom Bund, Land und der Region getragen und finanziert.