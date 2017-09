Müllheim Betrunken über „Olivenkreisel“

Müllheim. Ein Unfall unter Alkoholeinfluss hat sich am frühen Sonntagmorgen in Müllheim ereignet. Ans Licht kam dieser, weil Beamten des Polizeireviers Müllheim um kurz vor 4 Uhr hellhörig wurden, als ein Autofahrer mit lauten Fahrgeräuschen am Polizeirevier vorbeifuhr.

Zuvor hatte der junge Fahrer offenbar den „Olivenkreisel“ an der B 3 übersehen, war nach rechts in die Leitplanke abgewiesen worden und erneut mit einer Verkehrsinsel kollidiert. Danach fuhr der 23-jährige, französische Unfallverursacher mit seinem stark beschädigten Wagen zurück auf der B 3 in Richtung Hügelheim und bog vermutlich völlig orientierungslos auf die L 131/ Schwarzwaldstraße in Richtung Badenweiler ab. Mit lauten Fahrgeräuschen und luftleerem Vorderrad fuhr der junge Mann am Polizeirevier Müllheim vorbei.

Am Kreisverkehr Schwarzwaldstraße/Goethestraße wendete der Fahrer und fuhr erneut lautstark am Polizeirevier vorbei in Richtung Neuenburg. Die Beamten stoppten schließlich den Mann, der seinen Wagen mit mehr als 1,4 Promille lenkte.