Die meisten Soldaten der deutsch-französischen Brigade sind aus ihren Auslandseinsätzen zurückgekehrt. Allein in Mali, wo Regierungssoldaten zur Stabilisierung des Landes ausgebildet werden, waren 100 Soldaten der Brigade im Auftrag der EU im Einsatz. Der stellvertretende Ministerpräsident und Landesinnenminister Thomas Strobl würdigte die Arbeit der Soldaten im Dienst der Stabilisierung und Friedenssicherung. Von Volker Münch Müllheim. Seit vielen Monaten wirkten Angehörige des binationalen Kampfverbandes an verschiedenen Orten der Welt im Dienst der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und der NATO, um zur Stabilisierung in verschiedenen Ländern beizutragen oder beim Aufbau nationaler Streitkräfte, die künftig selbst zur Friedenserhaltung beitragen sollen, mitzuwirken. „Es gab manche gefährliche Situation. Trotzdem haben die Soldaten engagiert und professionell gearbeitet“, würdigte der Kommandeur der Brigade, Brigadegeneral Werner Albl, die Arbeit seiner zurückgekehrten Soldaten. Albl selbst stand als Kommandeur der EU-Ausbildungsmission in Mali 580 Soldaten aus 29 Ländern vor. Unter ihnen rund 100 Angehörige der deutsch-französischen Brigade. Weitere Soldaten waren im Tschad, am Horn von Afrika in Djibouti, auf La Réunion, im Kosovo und in Afghanistan tätig. Zahlen nannte der Brigadegeneral allerdings nicht. Nicht nur im Ausland, sondern auch in der Heimat standen französische Soldaten nach den Terroranschlägen in Frankreich im Einsatz. Die deutsch-französische Brigade sei fest mit dem Land Baden-Württemberg verbunden, stellte Landesinnenminister Thomas Strobl fest und betonte: „Wir sind stolz auf die deutsch-französische Brigade, die heute ein einmaliger und einsatzfähiger Großverband ist.“ Strobl betonte den hohen Symbolwert des militärischen Verbandes nicht nur für die deutsch-französische Freundschaft und Zusammenarbeit, sondern auch für die Erhaltung und Stabilisierung des Friedens in den Krisengebieten der Welt. Weil Terroristen Angst und Schrecken verbreiten sowie die politische und wie wirtschaftliche Lage weltweit destabilisieren wollen, sei die Unterstützung durch das Militär aus Sicht des Innenministers sinnvoll. Dazu gehört nach Überzeugung Strobls auch der Einsatz der Bundeswehr innerhalb der Bundesrepublik. „Wir müssen uns den terroristischen Gefahren stellen und die Kräfte bündeln“, erklärt er die angestrebte Kooperation von Polizei und Bundeswehr, die im März 2017 erstmals geübt werden soll. Dank sagte der Innenminister den Soldaten für das Engagement im Rahmen der Flüchtlingshilfe. Bis heute hätten Soldaten und Reservisten rund 24000 Stunden beim Aufbau von Notunterkünften, Essensausgaben und an anderen Stellen geleistet. „Ohne die Unterstützung der Soldaten hätten wir die besondere Lage nicht meistern können“, unterstrich der Landesinnenminister.