Müllheim „Der andere Rhein“ zum Auftakt

Müllheim. Eine neue Kunstausstellung mit dem Titel „Willem den Ouden – Der andere Rhein“ ist ab Sonntag, 24. September, im Markgräfler Museum in Müllheim zu sehen.

Mit dieser Ausstellung verfolge das Museum zwei Anliegen: Zum einen gehe es darum, das Bewusstsein zu stärken für die gemeinsame europäische Kulturgeschichte am Rhein – der in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg von einem Grenzfluss zwischen Nationalstaaten zu einem Sinnbild für die europäische Einigung und die Prägung durch die westlichen Werte von Demokratie, Menschenrechten und Pluralität geworden sei.

Zum anderen wolle das Museum einen künstlerischen Blick auf einen „ganz anderen Rhein“ präsentieren. Der Besucher ist eingeladen, eine wenig bekannte, jedoch faszinierende europäische Rheinlandschaft nahe der Mündung in die Nordsee kennenzulernen, genau hinzusehen und in das Werk des europäischen Grafikers, Zeichners und Malers Willem den Ouden einzutauchen, der mit seinen Arbeiten in zahlreichen Museen vertreten ist.

Mit der Kunstausstellung „Der andere Rhein“ beginnt das Markgräfler Museum einen mehrteiligen Ausstellungszyklus, in dem der Rhein im Mittelpunkt steht. Der 1928 geborene niederländische Maler Willem den Ouden lehrte lange an der Rijksakademie Amsterdam und ließ sich im Rheindelta, an der Waal, nieder. Der Fluss in der Ferne vor bewölktem Himmel, oft auch im Sonnenlicht, wurde sein Hauptmotiv.

Die Waal und die sie umgebende Landschaft hat den niederländischen Künstler so fasziniert, dass er fast sein gesamtes Künstlerleben dieser Landschaft gewidmet hat. Seit 1964 lebt und arbeitet er in dem kleinen Dorf Varik.

In seinen Werken konzen­trieren sich jahrzehntelange Betrachtungen und Auseinandersetzungen mit der Waal.

Die Ausstellung ist in enger Kooperation mit dem Arbeitskreis Kunst Müllheim (AKKU) und dem Publizisten und Sammler Ben van der Velden entstanden.

n Vernissage: Die Ausstellung wird am Sonntag, 24. September, 11.15 Uhr, von Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich eröffnet. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Die Ausstellung soll der Auftakt einer Ausstellungsreihe sein, in der der Rhein in seinen verschiedenen Abschnitten aus unterschiedlichen künstlerischen Blickwinkeln thematisiert wird.