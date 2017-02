Die Schützengesellschaft 1563 hat für das vergangene Geschäftsjahr eine glänzende sportliche Bilanz vorzuweisen. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung des Müllheimer Traditionsvereins deutlich. Thema war zudem der Emissionsschutz, der beim Verein groß geschrieben wird.

Müllheim. Im Schützenhaus im Müllheimer Eichwald konnte Oberschützenmeister Dr. Rainer Nusser neben Mitgliedern und Ehrenmitgliedern auch Schützenkönig Karl-Dieter Vollmer sowie die zweite Kreisschützenmeisterin Ute Klingk begrüßen, die die gute und wichtige Zusammenarbeit des Vereins mit dem Schützenkreis Breisgau-Hochschwarzwald lobte.

Nusser ließ das vergangene Geschäftsjahr Revue passieren. Er ging auf die zahlreichen Veranstaltungen des Vereins ein und informierte über den bevorstehenden Austausch der nunmehr 30 Jahre alten Heizungsanlage.

Wie bereits oft in ihrer Geschichte sei sich die Schützengesellschaft als ältester und einer der größten Vereine Müllheims auch hier seiner Vorreiterrolle hinsichtlich Emission und Umweltschutz bewusst: So wird die neue Pellet-Heizungsanlage, die in den nächsten Wochen die alte Ölheizung ablöst, mit einem zu 100 Prozent regenerativen Brennstoff betrieben. Der Kohlendioxid-Ausstoß werde dadurch um mehr als das 20-fache reduziert. In diesem Zusammenhang rief der Oberschützenmeister die Mitglieder zu Spenden auf.

Auch bei der im Herbst stattgefundenen periodischen Schießstandabnahme seien die neuesten Maßnahmen der Schützengesellschaft zum Emissionsschutz, wie zum Beispiel die neu angebrachten Hülsenfänger auf den Pistolenschießständen, vom Schießstandsachverständigen gelobt worden.

Sportleiter Mathias Bräutigam hob in seinem Bericht das erfolgreiche Sportjahr für die Schützen hervor, dessen Glanzlicht der Gewinn des Deutschen Meistertitels von Rainer Nusser in der Disziplin Zimmerstutzen war. Auch im Medaillenspiegel über alle Meisterschaften im südbadischen Sportschützenverband führten die Müllheimer Schützen die Tabelle an.

Ein leichtes Amt hatte Wahlleiter Roland Wolff. Oberschützenmeister Rainer Nusser, Sportleiter Mathias Bräutigam und Vorderladerreferent Karlheinz Butz wurden von den 71 Wahlberechtigten im Amt bestätigt.

Neu gewählt wurden Ilona Butz als Schützenmeisterin, Stefan Kößler als Schießleiter Gewehr und Anne Berchtold als Beisitzerin.

Erik Lauer, der bereits am 11. Januar von der Jugendversammlung als neuer Jugendleiter gewählt wurde, wurde von der Versammlung bestätigt. Alle Kandidaten wurden ohne Gegenstimmen gewählt.