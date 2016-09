Müllheim. Bei der „Firefighter Combat Challenge“ auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin gingen im Team Südbaden auch die Müllheimer Feuerwehrleute Nils Jenne, Adnan El Ajouz, Peter Joba sowie Meike Winzer an den Start. Sie konnten sich im 236 Starter starken Feld im ersten Drittel der Gesamtwertung platzieren. Adnan El Ajouz positionierte sich mit einer Zeit von 2:11Minuten in der Gesamtwertung auf Platz 53, was in seiner Altersklasse dem 23. Platz entspricht. Mit 2:03 Minuten etwas weiter vorne platzierte sich Nils Jenne in der Gesamtwertung auf dem 39. Platz, in der Altersklasse auf Rang 15. Peter Joba landete mit 2:28 Minuten auf Rang 172 beziehungsweise dem zwölften Platz in seiner Altersklasse. Das Südbaden-Tandem von Peter Joba und Adnan El Ajouz platzierte sich mit einer Zeit von 1:45 Minuten im vorderen Drittel auf Platz 15 der Tandem Kategorie. Meike Winzer aus Müllheim startete in der Mixed- Tandem-Wertung gemeinsam mit Gerd Müller von der Werksfeuerwehr Roche. Nur knapp schlitterten die beiden am Treppchen vorbei. Mit einer Zeit von 1:56 Minuten landeten sie in der Mixed- Tandem-Wertung auf dem undankbaren vierten Platz. In den Staffel-Wettbewerb startete das Team Südbaden mit Adnan El Ajouz, Nils Jenne, Peter Joba und Peter Seider. Mit einer Zeit von 1:39 Minuten platzierten sie sich bei insgesamt 47 Staffeln auf dem 15. Platz und qualifizierten sich für die Endrunde. Im Achtelfinale mussten sich die Südbadener dem späteren drittplatzierten aus Pfaffenhofen geschlagen geben. Parcours in voller Montur Die Firefighter Combat Challenge ist ein Wettkampf, der mit einem speziellen Parcours einen Feuerwehreinsatz simuliert. Die fünf häufigsten Aufgaben bei einem Brandeinsatz sind in einem Parcours zusammengefasst. Dazu zählt Treppen steigen, Schlauch mit einem Seil hochziehen, ein Hammerschlagsimulator, einen mit Wasser gefüllten Schlauch ziehen und eine Person – einen 85 Kilogramm schweren Dummy – retten. Dabei wird von den Feuerwehrsportlern alles abverlangt. Der aus den USA stammende Wettkampf wird in kompletter Schutzausrüstung und mit angeschlossenem Pressluftatmer absolviert.