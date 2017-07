Müllheim Die Schullaufbahn geht zu Ende

Endlich den Sommer besonders genießen können nun 73 Absolventen des Sozialwissenschaftlichen und des Technischen Gymnasiums Müllheim, die jetzt den heiß ersehnten Abschluss ihrer langjährigen Schulzeit erreichten, sowie sechs Schüler, die nach Ableistung eines berufsbezogenen Praktikums den Fachhochschulabschluss (FH) erhalten können.

Müllheim. Nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse wünschte Prüfungsvorsitzender Oberstudienrat Uwe Maier aus Waldkirch den jungen Menschen alles Gute für einen erfolgreichen Lebensweg. Im Bürgerhaus Müllheim fand die Abschlussfeier mit Zeugnisübergabe statt.

Bei einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,5 erzielten dreizehn Schüler mit den besten schulischen Leistungen einen Preis; die ersten sechs wurden zudem mit einem Preis der Volksbank Müllheim bedacht: Miriam Scheuble, Chiara Scherrer (1,3); Emanuel Lozano, Melanie Palmer (1,5); Deborah Mees, Michel Wittenbrink (1,6); Helena Hiss, Charlotte Rump, Christian Weber (1,7); Philipp Ernst, Jan Rymkuss, Antonia Schäfer und Isabelle Sutter (1,9).

Fachbezogene Preise erhielten von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft Christian Weber und Michel Wittenbrink, von der Gesellschaft Deutscher Chemiker Philipp Ernst und Chiara Scherrer, von der Biologischen Gesellschaft Karolin Schuler und von der Sparkasse für herausragende Leistungen in Deutsch beziehungsweise Geschichte/Politik Isabelle Sutter. Nicht zuletzt wird auch das soziale Engagement an der Georg-Kerschensteiner-Schule gewürdigt. Eine Anerkennung erhielt in diesem Jahr Maximilian Grieger für seine hervorragende Tätigkeit als Schulsprecher.

Folgende Absolventen erhielten das Reifezeugnis beziehungsweise Fachhochschulzeugnis:

Auggen: Bianca Budig, Charlotte Rump; Badenweiler: Sandra Höcklin, Denise Jäger, Ronja Thalheimer; Bad Bellingen: Philomena Baafour, Sarah Dosenbach, Philipp Ernst, Nadine Lösle, Melanie Palmer; Bad Krozingen: Vanessa Bachran, Mariella Beha, Nicole Bleile, Lorena Herrmann, Janina Kowalitzki, Anastasia Tavluj (FH), Steffen Tölle, Nadja Volk (FH); Buggingen: Jule Bischke, Chiara Ehrler; Eschbach: Juliane Breuer, Jaqueline Frick, Helena Hiss, Jan Probst; Efringen-Kirchen: Leonie Arzet; Freiburg: Cornelia Berger, Pranvere Klaiqi; Hartheim: Robert Pracht, Rebecka Krebühl (FH), Annalena Sbrissa; Heitersheim: Laura Isele, Nana Joao, Jakob Kiesel; Kandern: Adrian Maier, Moritz Menzel, Isabelle Sutter; Malsburg-Marzell: Svenja Hentze; Müllheim: Jonathan Böttcher, Marcello Castellucio, Alica Grethler (FH), Maximilian Grieger, Jessica Hartl, Tobias Heid, Claudius Höning, Johannes Hunzinger, Lukas Köhler, Niels Kray, Deborah Mees, Vanessa Rapp, Nathan Richert, Hanna Riffel, Jan Rymkuss, Edward Salcev, Antonia Schäfer, Elleny Schmieder, Karolin Schuler, Karolina Seibel, Luisa Sommerfeld, Christian Weber, Michel Wittenbrink, Andre Zimmermann (FH); Münstertal: Oliver Betz; Neuenburg: Annika Andris, Mike Büchin (FH), Emanuel Lozano, Marius Müller, Chiara Scherrer, Julia Wellem; Schallstadt: David Chumachenco; Schliengen: Vivienne Beha, Rebecca Fedder, Felix Huber, Patrick Rombach, Miriam Scheuble; Sulzburg: Maria Federer; Weil am Rhein: Fabian Lenz, Katja Linder, Leonie Schopp