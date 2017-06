Müllheim Diebesbande will angeblich in Zug helfen

Bad Krozingen. Die Polizei warnt vor jüngeren Personen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren, die unaufgefordert älteren Menschen in den Zug helfen. In den vergangenen zwei Wochen seien vermehrt Geldbörsen-Diebstähle im Bereich des Bahnhofs Bad Krozingen angezeigt worden – bislang sieben Fälle. Bei den ­Opfern handelt es sich ausschließlich um ältere Menschen im Alter um die 80 Jahre.

Die jüngeren Täter mit südländischem oder osteuropäischem Aussehen sprechen ihre Opfer unaufgefordert an und schieben oder ziehen diese förmlich in den Zug, teilt die Polizei mit. Ohne dass sie es bemerken, werde dabei die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. In mehreren Fällen gelangten die Diebe dadurch auch an Geheimzahlen. Hierdurch entstand zusätzlich Schaden im vierstelligen Euro-Bereich durch Verfügungen an Geldautomaten und dem Einsatz der EC-Karte in Ladengeschäften. Hinweise an die Polizei: Tel. 07631/17880.