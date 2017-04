Müllheim Digital macht Schule: 5000 Euro für MGM-Projekt

Müllheim (ek). Mit einem Preis in Höhe von 5000 Euro wurde das Schüler-Medien-Mentoren-Programm am Markgräfler Gymnasium Müllheim (MGM) ausgezeichnet. Damit gehören sie zu den acht baden-württembergischen Preisträgern des Wettbewerbs „Digital macht Schule“.

Mit diesem Wettbewerb fördert die Stiftung „PSD L(i)ebensWert“ der PSD Bank Rhein-Neckar-Saar in Kooperation mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg sowie dem Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes innovative Lernideen. Ausgezeichnet wurden Projekte, die didaktische Ansätze und E-Learning-Lösungen vorantreiben, Digitalisierung sinnvoll nutzen und Schüler verantwortungsvoll an dieses Thema heranführen.

„Medien – aber sinnvoll!“, so lautet das Motto des Projekts am MGM, das Nadine Gebhard und Katharina Lefevre gemeinsam leiten. Mit Unterstützung von Schüler-Medien-Mentoren werden in allen fünften und sechsten Klassen Workshops zu Themen wie „Datenschutz und Urheberrecht“, „Soziale Netzwerke“ und „Legale und illegale Downloads“ veranstaltet.

„Wer mit Medien umgeht, sollte auch möglichst viel darüber wissen“, betonen die beiden Lehrerinnen. Interessierte Schüler der Klassen fünf bis neun haben darüber hinaus die Möglichkeit, Workshops zu den Bereichen „Fotografie“, „Trickfilm“, „Lego-Robotik“ oder „Filmschnitt“ zu besuchen.

„Bei diesen Projekten ist es uns sehr wichtig, dass Schüler von Schülern lernen. Dabei sind unsere ’Smepper’ die Experten, da sie sich oft deutlich besser in der medialen Welt auskennen“, erläutert Katharina Lefevre. Und so haben die „Smepper“ Thomas Kasten (11), Lynn Stawarz (9b) und Sarah Kinle (9b) ihre Projekte im Rahmen der Preisverleihung in Stuttgart auch selbst vorgestellt.

Ausgebildet werden die „Smepper“ im Rahmen eines Programms des Landesmedienzentrums. Wie dieses Programm am MGM umgesetzt und – ganz im Sinne des neuen Bildungsplans – für alle interessierten Schüler und sogar Eltern nutzbar gemacht wird, hat die Juroren beeindruckt und dazu bewogen, die weitere Arbeit der Gruppe mit einem Preisgeld zu fördern.

„Das Geld möchten wir dazu nutzen, Equipment zur Erstellung von Filmen, das heißt Videokameras, Audioaufnahmegeräte, Stative, aber auch einen netzwerkunabhängigen Laptop zum Schneiden anzuschaffen, an dem die ’Smepper eigenständig arbeiten können“, verrät Nadine Gebhard. So werden sie beispielsweise die Theater AG unterstützen und für Einspielungen von Szenen bei der Aufführung sorgen.

Überreicht wurde das Preisgeld in Stuttgart.