Müllheim. Seit Frühjahr 2016 werden intensive Ermittlungen gegen gambische Staatsangehörige, die in der Müllheimer Eisenbahnstraße untergebracht sind, geführt. Es geht um illegalen Handel und Abgabe von Betäubungsmitteln in Form von Marihuana auch an Minderjährige.

Bereits im vergangenen Jahr gelang es den Ermittlern, einen gambischen Staatsangehörigen in der Müllheimer Unterkunft festzunehmen. Der 32-jährige Mann stand in dringendem Verdacht, seit längerem und wiederholt Marihuana an Minderjährige verkauft oder überlassen zu haben. Der 32-Jährige wurde im vergangenen Jahr rechtskräftig zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Die Ermittlungsarbeiten waren allerdings damit noch nicht am Ende. Aktuell konnten die Beamten des Polizeireviers Müllheim in diesem Zusammenhang aufgrund mehrerer erwirkter Beschlüsse des Amtsgerichts Freiburg gegen weitere Tatverdächtige vorgehen.

Am Dienstag wurden in den frühen Morgenstunden insgesamt sechs Zimmer in der Unterkunft Eisenbahnstraße mit starkem Polizeiaufgebot durchsucht. Zehn der im Fokus der Ermittler stehenden, gambischen Staatsangehörigen waren dabei von der Maßnahme betroffen.

Gegen alle zehn Personen wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) eingeleitet.

In drei ganz besonders gravierenden Fällen konnten Haftbefehle erwirkt werden. Ein 21-Jähriger und ein 26-Jähriger wurden daher noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Ein weiterer, momentan noch flüchtiger Mann wurde zur Festnahme mit dem Ziel einer Untersuchungshaft ausgeschrieben.

Bei den Männern handelte es sich um Bewohner der Unterkunft Eisenbahnstraße sowie einen in Reutlingen untergebrachten Asylbewerber, der unerlaubter Weise in der Müllheimer Unterkunft übernachtete.

Neben drogenspezifischen Gegenständen wurden bei der Razzia auch größere Mengen Bargeld und rund 1200 Gramm Marihuana sowie etwa 700 Gramm einer bislang nicht bekannten Substanz aufgefunden. Hier liegen allerdings Verdachtsmomente nahe, dass es sich dabei ebenfalls um Betäubungsmittel handeln könnte.

Die Ermittlungen beim Polizeirevier Müllheim dauern an.