Müllheim Einbrecher schlagen mehrfach zu

Badenweiler/Müllheim/Neuenburg. Einbrecher haben in Badenweiler, Müllheim und Neuenburg ihr Unwesen getrieben. Sie suchten einen Supermarkt, eine Gaststätte und ein Wettbüro heim; in einem Fall blieb es beim Einbruchsversuch.

In der Nacht auf Donnerstag, gegen 1.20 Uhr, sind die unbekannten Täter in einen Supermarkt an der Ernst-Eisenlohr-Straße in Badenweiler eingedrungen. Hier wurde die Scheibe eingeschlagen. Geklaut wurden Zigaretten. Ein Zeuge konnte beobachten, wie zwei Personen vom Tatort flüchteten.

Zu einem Einbruchversuch kam es in der Nacht auf Mittwoch zwischen 2.20 und 7.30 Uhr bei einer Gaststätte an der Eisenbahnstraße in Müllheim. Die Einbrecher versuchten vergeblich, eine Terrassentür aufzuhebeln.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch, zwischen 23 und 10 Uhr. Der oder die unbekannten Täter stiegen durch ein gekipptes Fenster in ein Wettbüro an der Müllheimer Straße in Neuenburg ein und entwendeten dort Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07631/17880 (Müllheim) und Tel. 07631/748090 (Neuenburg).