Müllheim Einbrecher schlagen mehrfach zu

Badenweiler. Mehrere Einbrüche haben sich am Wochenende in Badenweiler ereignet. Am frühen Montagmorgen, gegen 4.30 Uhr, suchten Einbrecher ein Hotel in der Sofienstraße auf. Die Täter gelangten gewaltsam in das Gebäude. Der Besitzer wurde auf die Einbrecher aufmerksam und verständigte die Polizei. Umgehend rückten mehrere Streifen an.

Einer der Täter, der bereits das Gebäude verlassen hatte, flüchtete wieder ins Hotel. Nachdem die Polizeihundestaffel zum Einsatz kam, gelang es dem Einbrecher das Gebäude an anderer Stelle zu verlassen und in ein angrenzendes Waldstück zu flüchten. Zuvor rannte der Einbrecher noch auf eine Polizeibeamtin zu, die an einer möglichen Fluchtrichtung Position bezogen hatte. Um die weiteren Einsatzkräfte umgehend zu alarmieren, wurde ein Signalschuss in die Luft aus der Dienstpistole abgefeuert.

Bereits in der Nacht auf Samstag drangen Unbekannte in das Sportbad ein und stahlen dort etwa 40 Schlüssel sowie ein Mountainbike der Marke Cube.

In der Nacht auf Sonntag wurde ein Ladengeschäft in der Luisenstraße heimgesucht. Einbrecher versuchten erfolglos, die Ladentür aufzuhebeln. In derselben Nacht, gegen 5 Uhr, versuchten die Täter in einem Café in der Luisenstraße Wertgegenstände zu finden. Gewaltsam wurde dort ein Fenster aufgehebelt und das gesamte Gebäude durchsucht. Als in einer Wohnung im Objekt eine Bewohnerin den Eindringling bemerkt hatte, flüchtete dieser in Richtung Post.

Bereits seit Mitte August sind in Badenweiler Einbrecher am Werk, heißt es von Seiten der Polizei. In einem Fall konnten die Täter aus einer Gaststätte sogar mehrere Tausend Euro erbeuten, nachdem dort ein Tresor aufgebrochen worden war.

Hinweise an die Polizei Müllheim, Tel. 07631/17880, oder unter dem Notruf 110.