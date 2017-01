Ein Jahr nach ihrer Gründung veranstaltet die Fotogruppe Markgräflerland ihre erste Ausstellung. Unter dem Titel „Taubergießen – Naturparadies am Rhein“ zeigen die Hobbyfotografen in der Mediathek Müllheim vom 3. Februar bis 31. März ihre fotografischen Impressionen zu diesem Thema. Die Auenlandschaft am Oberrhein mit ihren verschlungenen Wasserwegen, Wäldern, Uferzonen und Feldern bietet eine wahre Fülle an Motiven. Je nach Jahres- und Tageszeit hat das Naturschutzgebiet ein anderes Gesicht: Spiegelungen im Wasser, stimmungsvolle Bilder der Flusslandschaft bei Nebel sowie faszinierende Nahaufnahmen von Schwänen, Eisvögeln und Insekten vermitteln einen Eindruck von der Vielfalt der Natur. Die Vernissage findet am Freitag, 3. Februar, um 19 Uhr statt. Die Ausstellung kann bis zum 31. März während der üblichen Öffnungszeiten der Mediathek besucht werden. Foto: zVg