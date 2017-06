Müllheim Feiern in Lauben und Höfen

Traditionell am letzten Freitag im Juni startet das Müllheimer Stadtfest-Wochenende: Vom 30. Juni bis zum 2. Juli wird in den Lauben und Höfen der Innenstadt gefeiert – rund um den Markgräflerplatz, die Wilhelmstraße und den Marktplatz.

Müllheim. Das dreitägige Fest wird von mehr als 20 Vereinen aus der Gesamtstadt gestaltet. Ein Höhepunkt ist das Oldtimertreffen auf der Werderstraße am Sonntag.

Eröffnet wird das Stadtfest am Freitag, 30. Juni, 17 Uhr, mit einem Festakt in der Martinskirche, zu dem alle Bürger eingeladen sind. Auf dem Programm steht traditionell der Festvortrag, den in diesem Jahr der Publizist und Journalist Christoph Wirtz hält. „Vom Wert unserer Werte. Gedanken zur Zukunft des Westens“ ist der Titel seines Vortrags, in dem er sich auch mit dem Jahresmotto der Stadt „Veränderung“ beschäftigen wird. Darüber hinaus ehrt die Stadt ihre erfolgreichen jugendlichen Sportler und Musiker und würdigt das besondere Engagement und den Einsatz junger Menschen für die Stadtgesellschaft sowie in den Müllheimer Institutionen und Vereinen.

Im Anschluss erfolgt der traditionelle Fassanstich vor der Martinskirche, mit dem Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich das Stadtfest offiziell für eröffnet erklärt.

Geboten wird ein buntes Unterhaltungsprogramm: Zur Eröffnung spielt etwa die Stadtmusik an der Martinskirche, und das ganze Wochenende treten Kapellen und Bands an verschiedenen Standorten auf. Und für die Erwachsenen, die nicht nur feiern wollen, bietet das Markgräfler Museum während des Stadtfestwochenendes verlängerte Öffnungszeiten und freien Eintritt.

Für ein Kinderprogramm ist ebenfalls gesorgt: An allen drei Festtagen steht ein Kinderkarussell im Museumshof. Am Samstag und Sonntag gibt es eine „Kindermeile“ auf dem Marktplatz. Das Müllheimer Zügle fährt am Samstag von 16 bis 19 Uhr, am Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Abfahrt ist jeweils hinter dem „Circo Loco“. Am Sonntag findet beim Auto-Cross-Club Adler-Team um 14 und 16 Uhr zudem ein Kinderprogramm mit den Clowns „Alex & Joschi“ statt.

Um Jugendliche von übermäßigem Alkoholkonsum abzuhalten, engagiert sich auch in diesem Jahr wieder eine Gruppe von jungen Menschen. „Don‘t drink too much“ heißt die Aktion in Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendreferat und den Jugendsachbearbeitern der Polizei.

An allen drei Stadtfestnächten wird der „Stadtfestbus“ die umliegenden Gemeinden anfahren, um die Gäste sicher nach Hause zu bringen. Abfahrt ist am ehemaligen Verkehrsamt an der Werderstraße.