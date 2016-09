Müllheim-Feldberg (hs). Im zweijährigen Turnus veranstaltet der Musikverein Feldberg im weiträumigen Roßkopf-Hof in der Ortsmitte sein beliebtes Waie-Fescht. Die Aktiven des gastgebenden Vereins um ihren Vorsitzenden Christian Keller hatten trotz ähnlicher Veranstaltungen in der Umgebung wieder bis spät in den Abend hinein alle Hände voll zu tun. Gegen die Sonne boten Sonnenschirme und Zelte den nötigen Schutz. Kräftig haben die Besucher dem Flammkuchen aus dem Holzofen und der Kartoffelsuppe mit Wienerle-Einschnitt zu Bauernbrot zugesprochen. Eine reich bestückte Kuchen- und Tortentheke hatte Hochkonjunktur. In der Getränkeabteilung kamen die Liebhaber des neuen „Susers“ bereits voll auf ihre Kosten. Doch was wäre ein solches Fest ohne die dazu passende Stimmungsmusik" Diese boten die Blaskapelle aus Horben bei Freiburg, der Musikverein Eggenertal sowie der Musikverein Wies aus dem Kleinen Wiesental ab der Mittagszeit vorzüglich in vielen Variationen. Eben jener Musikverein Wies war übrigens vor genau 95 Jahren „Geburtshelfer“ bei der Gründung des Feldberger Musikvereins gewesen. Die Wieser Blaskapelle nämlich hatte man 1921 zu einer Feldberger Veranstaltung als musikalische Unterhalterin eingeladen. Wie den Annalen des Feldberger Vereins zu entnehmen ist, muss es den Wieser Musikanten hier im Dorf so ausgezeichnet gefallen haben, dass einige von ihnen erst nach mehreren Tagen wieder nach Wies zurückkehrten. Natürlich waren sie damals auf des „Schusters Rappen“ und nicht per Taxi unterwegs. Bereits am 30. Oktober desselben Jahres kam es in Feldberg, animiert durch die Wieser Gastbläser, im Gasthaus „Ochsen“ zur Vereinsgründung. Zum ersten Vorsitzenden wählte man Georg Baumann, den späteren langjährigen Bürgermeister von Feldberg.