Müllheim Friedensrat bestärkt durch Nobelpreis

Müllheim/Markgräflerland. Der Friedensrat Markgräflerland freut sich sehr: Die International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) und insbesondere ICAN Deutschland erhalten den Friedensnobelpreis. Das im Juli bei den Vereinten Nationen beschlossene Atomwaffenverbot, das seit 20. September zur Unterzeichnung ausliegt, wäre ohne das Engagement der vielen Menschen, die aktiv für ein Verbot der Atomwaffen eintreten, nicht zustande gekommen.

Auch der Friedensrat Markgräflerland hat sich in vielfältigen Aktionen an den Kampagnen von ICAN Deutschland beteiligt und fühlt sich durch die Verleihung des Nobelpreises an die Friedensbewegung auch in seiner Arbeit gewürdigt und bestärkt: Frieden schaffen ohne (Atom-)Waffen. Der Friedensrat fordert die Bundesregierung auf, Farbe zu bekennen, dem Verbot von Atomwaffen beizutreten und den Abzug der Atomwaffen aus Büchel in der Eifel auf den Weg zu bringen.

Info im Netz unter www.friedensrat.org.