Müllheim Für Lauf- und Feierfreudige

Unter dem Motto „Die Krönung“ findet am Sonntag, 30. April, der Müllheimer Genusslauf statt. Die inzwischen 17. Auflage ist etwas Besonderes: Als erster und einziger Lauf wird die Müllheimer Veranstaltung Teil der internationalen Laufserie „Challenge de la Convivialité“ .

Müllheim. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Vereins „Genussläufer Dreyeckland“ hervor, der den Müllheimer Genusslauf traditionell am letzten April-Wochenende veranstaltet.

Convivialité könnte man mit Gemütlichkeit übersetzen. Diese Laufserie bestehe aus 18 weinfreundlichen Läufen mit feierlustigen und verkleideten Läufern in Frankreich sowie einem bierlastigeren Lauf in Belgien – „Les Forges de la Forêt d’Anlier“ – und nun neu dem Genusslauf. Mitglieder der „Challenge“ seien Läufe mit teilweise weltweiter Anziehungskraft – allen voran der „Marathon du Médoc“ mit jährlich 10 000 Teilnehmenden, den Läufen von Beaujolais oder dem „Marathon du Cognac“.

Die Verbindung zu den französischen Organisatoren stellte laut Pressemitteilung Vereinsgründer und Bürgermeister von Bad Bellingen, Christoph Hoffmann, zusammen mit Albrecht Schönbucher her. „Angesichts spartanischer körner- und wasserdominierter Verpflegung bei manchen Läufen in der Region ist der Genusslauf für die Halbmarathon-Läufer eine echte Alternative“, so der aus Müllheim stammende Dauerläufer Schönbucher.

Der Genusslauf findet am 30. April im Eichwaldstadion Müllheim statt. Der Präsident der Convivialité, Hubert Rocher, wird anwesend sein, ein Grußwort sprechen „und zwecks Qualitätskontrolle mitfeiern“.

Bedingung für die Aufnahme in die Laufserie war, dass Homepage und Anmeldeseite in drei weitere Sprachen übersetzt werden mussten: Französisch, Englisch, Russisch – um damit dem durchschnittlichen Europäer den Zugang zum Genusslauf in Müllheim zu ermöglichen.

Auch die Pastaparty musste mit Musik und Tanz erweitert werden. Am Samstag, 29. April, um 19 Uhr wird deshalb im Bürgerhaus Müllheim im großen Saal die Band „Route 66“ zu einem Fünf-Gänge-Pasta-Menü spielen. Willkommen zur Pastaparty sind nicht nur Läuferinnen und Läufer, „sondern auch deren Begleitung und genussorientierte Tanzfreunde“, wie es von den Organisatoren weiter heißt. Die Weine kommen vom Pastaparty-Sponsor, der Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim.

Mehrere lauf- und feierfreudige Teams aus Frankreich und Belgien haben sich schon angekündigt. Wer vier Läufe der Serie „Challenge de la Convivialité“ in einem Jahr absolviert, kommt in die Endverlosung. Zu gewinnen gibt es zwei Reisen zu einem Lauf im Ausland sowie Sportausrüstung. Vier der Gewinner werden eingeladen zu einem Wochenende nach Frankreich, wo sie mit regionalen Produkten wie Honig, Käse und Wein aufgewogen werden.