Müllheim Großbrand hat Konsequenzen

Von Dorothee Philipp

Am Vormittag des 12. Juli brannte in der Krafftgasse in der Müllheimer Innenstadt ein Mehrfamilienhaus. Siebeneinhalb Stunden dauerte der Einsatz der Feuerwehr, die mit rund 50 Mann vor Ort war. Das Unglück hat gezeigt, dass es gerade in der Müllheimer Innenstadt mit ihrer engen Bebauung kritische Stellen gibt, an denen sich ein ähnlicher Fall zur Katastrophe auswachsen könnte.

Müllheim. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Mittwochabend berichtete Michael Stöcklin, Gesamtkommandant der Müllheimer Feuerwehr, welche Konsequenzen gezogen werden müssen.

Sicherheit bei Veranstaltungen im Fokus

Dabei geht es vor allem um die Sicherheit bei Veranstaltungen wie Stadtfest, Jahrmarkt, verkaufsoffenen Sonntagen oder Umzügen.

Der Brand war am Vormittag ausgebrochen und schnell bemerkt worden, so konnten die Einsatzkräfte auch schnell mit den Löscharbeiten beginnen, sagte Stöcklin. Dadurch sei verhindert worden, dass in der eng bebauten Gasse weitere Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wegen der dichten beißenden Rauchschwaden hätten die Anwohner das Gebiet selbstständig verlassen. Als der Wind drehte und den Rauch in die Innenstadt drückte, habe man die Bevölkerung mit Rundfunkdurchsagen gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Kritische Stellen wegen enger Bebauung

Große Probleme habe die schmale Gasse bei der Positionierung der Drehleiter gemacht, das Fahrzeug konnte nur rückwärts hinein bugsiert werden. Siebeneinhalb Stunden habe der Einsatz gedauert, bei dem die Wehrleute fast ausschließlich mit Atemschutz arbeiten mussten, berichtete Stöcklin.

Eingänge nummeriert und in Sektoren aufgeteilt

Was gibt es für die Zukunft zu lernen? Die Müllheimer Feuerwehr hat seither für die Innenstadt einen Feuerwehrplan erarbeitet, auf dem Eingänge und Zufahrten nummeriert und in Sektoren aufgeteilt sind, um die Kommunikation der Einsatzkräfte im Ernstfall zu vereinfachen. Außerdem zeigt der Plan, wo Flächen für die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen frei gehalten werden müssen und welche Breiten und Höhen dafür benötigt werden. „Wir werden außerdem ein Merkblatt für den Brandschutz bei Veranstaltungen entwickeln“, sagte Stöcklin. Man wolle die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren, ohne die Feststimmung zu stören.

Dass es die Rettungskräfte nicht nur bei Brandereignissen schwer haben, zum Einsatzort zu kommen, wenn eine Großveranstaltung läuft, bestätigte Stadtrat Armin Leitner. Er hat bei einem verkaufsoffenen Sonntag beo­bachtet, dass ein Rettungswagen des DRK große Probleme hatte, zur Breite durchzukommen, wo eine Person zusammengebrochen war.

Die Warn-App „NINA“ (Notfalls-Informations- und Nachrichten-App), die der Bevölkerung kostenlos zur Verfügung steht, sei noch wenig verbreitet, beantwortete Stöcklin eine entsprechende Frage aus dem Gremium. Deswegen verlasse sich die Feuerwehr nicht darauf, dass alle die App auf ihrem Smartphone haben. Für die Kommunikation mit den Veranstaltern hat die Feuerwehr eine Checkliste erstellt, auf der sicherheitsrelevante Einzelheiten, etwa für Gas- und Elektroanschlüsse bei Verkaufs- und Imbissständen aufgelistet sind.

Verboten geparkte Fahrzeuge großes Sicherheitsrisiko

Dass auch in Rettungszufahrten geparkte Fahrzeuge ein großes Sicherheitsrisiko darstellen, bestätigte Jens Birnböck vom Haupt- und Ordnungsdezernat. Kontrollen und Abschleppen sind hier die einzigen Möglichkeiten, die Fahrer zur Vernunft zu bringen. „Das sind keine Kavaliersdelikte“, machte Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich deutlich.