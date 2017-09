Müllheim Hörst du mir zu, Martinus?

Müllheim. Eine Lesung und Musik mit Jadranka Marijan-Berendt und dem „Ensemble 17“ wird am Dienstag, 3. Oktober, 17 Uhr, in der Müllheimer Martinskirche geboten. Der Titel lautet: Hörst du mir zu, Martinus? Eine Tischrede der Katharina von Bora an ihren Mann Martin Luther. Aus dem Buch „Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen“ von Christine Brückner.

Katharina von Bora schüttet in dieser fiktiven Rede ihr Herz aus; sie zeigt sowohl ihre als auch die Schwächen ihres berühmten Gatten auf, vor allem aber lenkt sie das Augenmerk auf die Diskrepanz zwischen dem hochtrabenden, kreativen, denkenden Geist und dem praktischen Tun.

„Diese Lesung ist ein Geflecht aus Wort und vokaler und instrumentaler Musik“, kündigen die Veranstalter an.

Für das neu gegründete „Ensemble 17“ wird dies die Premiere sein. Von den zwei in Müllheim lebenden Musikerpaaren Veronika und Volker Fehse sowie Jutta und Albrecht Haaf in diesem Jahr ins Leben gerufen, vereinigen sich in diesem Ensemble rund 17 Musikerinnen und Musiker aus Müllheim und Umgebung, die alle einen fachlich-professionellen Hintergrund im Bereich der Musik haben.

Ein thematischer Schwerpunkt des Ensembles ist die Vokalmusik, da aber alle Mitglieder zugleich auch Instrumentalisten sind, kann das „Ensemble 17“ auch verschiedene kammermusikalische Formationen bilden oder den Gesang aus den eigenen Reihen begleiten.

Während Volker Fehse als Coach für die Vokalmusik fungiert, kümmert sich Albrecht Haaf mehr um die instrumentalen Arrangements und deren Ausführung sowie auch um die inhaltlichen Konzepte.

Der Eintritt kostet 13 Euro.