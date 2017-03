Müllheim In neun Gemeinden heulen die Sirenen

00:59 "Politbarometer": Trotz Schulz-Effekt CDU im Saarland vorne

00:23 Senat bestätigt David Friedman als US-Botschafter in Israel

Washington - Der US-Senat hat den Anwalt David Friedman als Botschafter der USA in Israel bestätigt. Die umstrittene Personalie passierte den Senat mit einer knappen Mehrheit von 52 zu 46. Friedman war bisher Trumps Anwalt in Immobilienfragen. Friedman gilt als ausgesprochen siedlerfreundlich. Er hatte nach seiner Nominierung gesagt, er gehe davon aus, künftig in Jerusalem zu arbeiten. Die US-Botschaft ist seit 68 Jahren in Tel Aviv.