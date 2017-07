Müllheim Intensive und fordernde Jahre

Wechsel an der Spitze der Deutsch-Französischen Brigade: Nach zwei Jahren übergab Brigadegeneral Werner Albl das Kommando über den binationalen Großverband an Général de Brigad Bertrand Boyard.

Von Alexander Anlicker

Müllheim. Im Rahmen eines feierlichen Appells am Freitag in der Müllheimer Robert-Schuman-Kaserne zog er Bilanz über die vergangenen beiden Jahre, die sowohl intensiv und fordernd gewesen seien. Er und sein Stellvertreter Colonel Jean Philippe Leroux hatten sich zum Ziel gesetzt, den von den Vorgängern eingeschlagenen Weg zur Weiterentwicklung des einzigartigen Großverbands weiterzugehen.

Das Markenzeichen der Brigade sei die deutsch-französische Zusammenarbeit, unterstrich Albl und lobte die Brigadeangehörigen als Schlüssel zum Erfolg der binationalen Arbeit. Der Brigadegeneral erinnerte daran, dass in dieser Zeit die Brigade nicht nur die Trainingsmission der Europäischen Union im afrikanischen Mali geführt habe, sondern die Soldaten auch bei rein nationalen deutschen oder französischen Missionen in Afrika, Afghanistan und im Baltikum im Einsatz waren. Hinzu kam auf französischer Seite die Beteiligung an der Antiterroroperation Sentinel sowie auf deutscher Seite die Flüchtlingshilfe.

Die vergangenen Jahre seien zudem geprägt worden durch Strukturveränderungen innerhalb der Streitkräfte, wie den Unterstellungswechsel der Brigade zur 10. Panzerdivision und der 1re Division sowie eine erfolgreiche Zertifizierungsübung, mit der die Brigade ihre Einsatzbereitschaft vollumfänglich unter Beweis gestellt habe. Der scheidende Kommandeur wechselt nun als Militärattaché an die Deutsche Botschaft in Paris.

Der neue Kommandeur, Général de Brigad Bertrand Boyard, kennt die Brigade bereits, war er doch schon Kompaniechef der französischen Aufklärungskompanie. Ferner war er im Stab des Eurokorps sowie als Verbindungsoffizier bei den amerikanischen Streitkräften in Heidelberg eingesetzt. Boyard war in Gabun, Bosnien, im Kosovo sowie zweimal in Afghanistan im Einsatz.

Neuer stellvertretender Kommandeur und Nachfolger von Colonel Leroux ist Oberst Frank Günter Wachter.