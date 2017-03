Müllheim. Die Fußballer der Spvgg. Alemannia 08 Müllheim konnten sich in der Winterpause einen Rückkehrer für ihr Trainerteam sichern: Nach einem zwischenzeitlichen Engagement beim benachbarten FC Auggen schlägt Christophe Bauduin seine Zelte nun wieder am Eichwald auf, wo er zuvor bereits knapp zehn Jahre in verschiedenen Funktionen tätig war, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Alemannia ist für mich eine Herzensangelegenheit“, begründet Bauduin seine Entscheidung für die Kicker in Blau-Weiß, deren Geschicke er auch nach dem Aus der zuletzt von ihm betreuten aktiven Mannschaft stets weiterverfolgt hat. Damals bot sich dem ausgebildeten Trainer (DFB-B-Lizenz seit 2002) im Verein keine Perspektive, denn es gab nicht nur keine Seniorenmannschaft mehr, sondern auch keine A- und B-Junioren-Teams.

In Auggen avancierte er vom erfolgreichen B-Junioren-Coach zum Trainer der zweiten Herrenmannschaft, bevor sich im Winter die Wege wieder trennten. „Das Projekt der Alemannia hat mich einfach angesprochen“, erklärt Bauduin.

„Christophe bringt nicht nur jede Menge Tatendrang und Visionen, sondern auch viel Leidenschaft mit – genau das brauchen wir im Moment“, freut sich Marcus Lammert, der in Kürze für das lange vakante Amt des Abteilungsleiters kandidieren wird. Bauduin wird zur kommenden Saison die Betreuung der B-Junioren der Alemannia übernehmen und will sich auf wie neben dem Platz aber auch der strukturellen Jugendarbeit widmen.

Letzteres gab mithin auch den Ausschlag dafür, dass Stephan Reichenbach als Jugendleiter erhalten bleibt, heißt es in der Mitteilung. Er hatte seine persönliche Zukunft in dem Amt daran geknüpft, in dieser Funktion personelle Unterstützung zu bekommen.

Ziel sei es nun zunächst, ein altersübergreifendes Ausbildungskonzept zu entwickeln, damit der Verein, der zur kommenden Saison wieder eine Seniorenmannschaft ins Rennen schicken wird, auf der soliden Basis des eigenen Nachwuchses langfristig sportlich erfolgreich sein kann.