Müllheim Junge Flüchtlinge schmieden ihr „Krafttier“

Müllheim. „Vom weggehen und ankommen“: Das ist der Titel der neuen ‐ Ausstellung im Rathaus-Foyer, die am Dienstag, 20. Juni, 10 Uhr, von Bürgermeisterin Astrid Siemes‐Knoblich eröffnet wird.

Gezeigt werden Werke von 14 Schülern der internationalen Vorbereitungsklasse der Adolph-Blankenhorn-Gemeinschaftsschule. In dieser Klasse werden junge Menschen verschiedener Herkunft mit keinen oder sehr geringen Deutschkenntnissen unterrichtet, darunter auch in Müllheim und Umgebung lebende jugendliche Flüchtlinge. Die Schüler kommen aus zehn verschiedenen Ländern und sind zwischen zwölf und 18 Jahre alt. In der Jugendwerkstatt Müllheim haben sie ihr persönliches „Krafttier“ aus Eisen geschmiedet.

Das Projekt „Vom weggehen und ankommen“ ist Teil des Programms „Jugend‐Kultur‐Werkstatt: Wir machen Kultur, wie sie uns gefällt!“ der Baden-Württemberg Stiftung. Das Projekt wurde in der Trägerschaft des Forum Jugend‐Beruf im JHW Freiburg durchgeführt. Inhalt ist der Bau eines gemeinsamen Kunstwerks, das vom Weggehen und Ankommen berichtet. Im Mittelpunkt steht für die Schüler dabei die kreativ künstlerische Auseinandersetzung mit ihren momentanen Lebenswelten, Erinnerungen, Erfahrungen und Zukunftsvorstellungen.

Die Ausstellung kann bis zum 22. Juli, montags bis freitags im Foyer des Müllheimer Rathauses besichtigt werden.