Müllheim „Kapelle zeitnah sanieren“

Müllheim. Einen Antrag zur Sanierung der Margarethenkapelle hat die CDU-Fraktion im Müllheimer Gemeinderat gestellt.

Nach einer Besichtigung durch die CDU Fraktion sei die Dringlichkeit einer Sanierung sehr deutlich geworden, heißt es in dem Schreiben an Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich und die Stadträte. „Sie ist sichtbar, hauptsächlich im Dachbereich, geschädigt und aus diesem Grund auch für den Publikumsverkehr gesperrt.“

Prägendes Gebäude

Die Margarethenkapelle gehöre zu den prägenden Gebäuden in der Unterstadt und habe durch ihre wechselhafte Geschichte beziehungsweise Nutzung, zum Beispiel als Turnhalle, eine entsprechende Bedeutung für die Gesamtstadt. Aus diesem Grund beantrage die CDU, dass die im bestehenden Sanierungsgebiet „Hauptstraße“ stehende Kapelle „zeitnah saniert wird“. Hierfür seien die notwendigen Mittel im Haushalt 2018 einzustellen und Zuschüsse schnellstmöglich zu beantragen.

Treffpunkt für Unterstadt

Die CDU könne sich nach einer Sanierung eine vielfältige Nutzung vorstellen. „Diese sollte aber einen Schwerpunkt im Bereich Jugend und Kultur haben“, macht die Fraktion in dem Schreiben deutlich. „Außerdem sollte die Margarethenkapelle zu einem Treffpunkt für die Unterstadt werden.“

„Muss attraktiver werden“

Nach Abschluss des Sanierungsgebiets „Hauptstraße“ werde die CDU zeitnah ein Sanierungsgebiet „Unterstadt“ beantragen. „Die Unterstadt als westlicher Eingang zur Stadt mit seinen teils großen landwirtschaftlich geprägten Gebäuden und dem ältesten Gebäude in ganz Müllheim muss aus unserer Sicht dringend in ein Sanierungsgebiet eingebunden werden. In der Unterstadt könnte zum Beispiel in den nächsten Jahren zusätzlicher Wohnraum in Scheunen oder auf freien Hinterhofflächen entstehen.“ Der westliche Eingang zur Stadt müsse attraktiver gemacht werden.