Müllheim Klassik bewegt auch Junge

Mit Werken von Debussy, Millischer und Sibelius konzertieren am Samstag, 2. September, 19 Uhr, die Jungen Symphoniker Südbaden in der Müllheimer Martinskirche. Zwei Wochen wurde im Markgräflerland geprobt, beim abschließenden Konzert kann das symphonische Ergebnis der diesjährigen Projektphase miterlebt werden.

Müllheim. Solist des Programms ist der junge Posaunen-Professor der Freiburger Musikhochschule Fabrice Millischer. Er ist Preisträger des ARD-Wettbewerbs und des Echo-Klassik und als gefragter Solist bei Orchestern auf der ganzen Welt zu Gast. Er wird gemeinsam mit den Jungen Symphonikern das Konzert für Posaune und Orchester spielen, das sein Bruder Matthieu Millischer komponiert hat.

Die musikalische Leitung liegt erneut in den Händen des 23-jährigen Müllheimer Dirigenten Valentin Egel, der an der Weimarer Musikhochschule Orchesterdirigieren studiert. Gemeinsam will das junge Orchester zeigen, dass das Erarbeiten und Darbieten von klassischer Musik Spaß macht und auch Jugendliche bewegen kann.

Die Jungen Symphoniker Südbaden haben sich eigeninitiativ im Herbst 2015 gegründet, um junge Menschen aus Südbaden zum gemeinsamen Musizieren zusammenzubringen. Rund 65 Musiker bilden ein Orchester, in dem Schüler auf Studenten und Orchestererfahrene auf Orchesterneulinge treffen. Das Projekt wird für junge Menschen und von jungen Menschen aus der Region organisiert und durchgeführt.

„Das Orchester ist in den ersten beiden Projekten zu einem Klangkörper zusammengewachsen, der sich als musikalisch anspruchsvolles und für die Jugendkulturarbeit wichtiges Ensemble präsentieren konnte“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die zahlreichen begeisterten Zuhörer bei den Konzerten bestätigten, dass ein großes Interesse an der Darbietung von klassischer Musik durch das junge Orchester besteht.