Hartheim-Bremgarten. Ein unbekannter männlicher Täter hat am Mittwochnachmittag an der Haustür eines Anwesens in der Hauptstraße in Bremgarten geklopft. Der achtjährige Sohn der Familie öffnete zunächst die Terrassentür, um zu sehen, wer an der Haustür steht. Nach einem kurzen Wortwechsel schob der Täter den Jungen zurück in die Wohnung und bedrohte ihn. Der Junge konnte sich von dem Täter entfernen und entkommen. Er blieb unverletzt. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Feuerwehrgerätehaus. Er wird wie folgt beschrieben: 1,70 bis 1,75 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, schwarze kurze Haare, schwarzer Drei-Tage-Bart, dünne Statur, blaue Jeans, Arbeitsschuhe, T-Shirt; er sprach Deutsch mit einem nicht näher eingrenzbaren Akzent/Dialekt. n Hinweise an die Kriminalpolizei unter Tel. 0761/882-5777.