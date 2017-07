Müllheim Mehr als 60 Exkursionen und Kurse

Mit Beginn der Sommerferien startet in Müllheim ein umfangreiches Sommerferien-Programm für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren. Die Stadtverwaltung kündigt ein abwechslungsreiches Angebot an.

Müllheim. Neben dem traditionellen Kurs- und Exkursionen-Programm, das gemeinsam mit Vereinen und anderen Kooperationspartnern angeboten wird, haben die Stadt Müllheim und das Stadtjugendreferat abermals die Ferienwiese und den Ferienpass im Angebot und bieten darüber hinaus in Zusammenarbeit mit der Eltern-Kind-Initiative (eki) und dem Schülerhort auch wieder eine verbindliche Betreuung an.

Mit dem Sommerferienprogramm der Lebenshilfe gibt es ein zusätzliches Angebot für Menschen mit und ohne Behinderung.

„Mach mit!“ Ferienprogramm der Stadt vom 27. Juli bis 10. September

Gemeinsam mit Vereinen und anderen Kooperationspartnern bietet die Stadt mehr als 60 Exkursionen und Kurse an. Diese reichen von: Waldexkursionen, Ponyreiten oder einem Fußballcamp bis hin zum Bahnerlebnistag, den Lego-Tagen und dem Ferienkino. Die Teilnahme an den einzelnen Kursen ist in der Regel kostenpflichtig. Das komplette Programm ist unter www.muellheim.feripro.de zu finden oder als Download auf der Stadt-Homepage (www.muellheim.de) erhältlich. Die Broschüre liegt im Rathaus und in der Mediathek aus. Anmeldungen sind über www.muellheim.feripro.de oder über den Anmeldecoupon auf der Rückseite der Broschüre möglich.

Müllheimer Ferienpass vom 27. Juli bis 10. September

An Familien richtet sich als zusätzliches Angebot auch der Ferienpass des Stadtjugendreferats. Dabei handelt es sich um ein Couponheft mit Gutscheinen sowie Rabattaktionen mit insgesamt 24 Angeboten, die von reduzierten Eintritten in Freizeitparks und Museen bis hin zum Gratis-Eis/Getränk reichen. Nutzen können ihn alle Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 16 Jahren.

Der Ferienpass ist in der Mediathek, im Rathaus beim Dezernat V, Zimmer 308, und an den Schulen bis zum 21. Juli sowie über das Stadtjugendreferat für einen Unkostenbeitrag von fünf Euro erhältlich.

Müllheimer Ferienwiese vom 14. bis 25. August

Bereits zum vierten Mal findet die vom Stadtjugendreferat organisierte „Müllheimer Ferienwiese“ auf dem Gelände der Michael-Friedrich-Wild-Grundschule statt. Die Ferienwiese ist ein kostenloses und offenes Angebot ohne Anmeldung und richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren. Alle Angebote sind barrierefrei zugänglich. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Für Essen und Trinken wird gesorgt. Auch Müllheimer Vereine, die Sparkasse und die Polizeiwache Müllheim beteiligen sich an der Ferienaktion. Auf der Ferienwiese gibt es unter anderem ein Spiele-, Kreativ- und Lesezelt, Trampoline, Planschbecken, Tischkicker und einen Spielplatz. Es kann gebastelt, jongliert, geklettert oder Musik gemacht werden. Zudem stehen Bogenschießen, Stelzenlauf oder Grass-Skifahren auf dem Programm, und an zwei Mittwochen gibt es ab 17 Uhr ein Barbecue mit Musik für Kinder und Erwachsene.

Weitere Infos gibt es unter www.stadtjugendreferat.com oder Tel. 07631/128 13.

Verbindliche Kinderbetreuung zwischen dem 31. Juli und 1. September

Auch eine (kostenpflichtige) Betreuung wird in Zusammenarbeit mit der Eltern-Kind-Initiative (eki), dem Schülerhort und dem Stadtjugendreferat angeboten: Für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren vom 31. Juli bis 18. August im Kindergarten „Kirchgasse“ (in Kooperation mit der Eltern-Kind-Initiative); für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren vom 31. Juli bis 18. August im Hort an der Schule (ebenfalls in Kooperation mit der eki); für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren vom 28. August bis 1. September im Hort an der Schule (durch Personal des städtischen Horts).

 Eine verbindliche Betreuung für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren erfolgt zudem durch das Personal des Stadtjugendreferats vom 14. bis 25. August, parallel zur im gleichen Zeitraum auf dem Areal der Michael-Friedrich-Wild-Grundschule stattfindenden Ferienwiese. Die Anmeldung ist unter www.muellheim.feripro.de möglich.

Sommerferienprogramm der Lebenshilfe

Das Ferienprogramm der Lebenshilfe richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung. Weitere Informationen zu den einzelnen Aktionen sind der Ferienprogramm-Broschüre „Mach mit!“ oder über www.muellheim.feripro.de zu entnehmen. Die Anmeldung erfolgt unter www.lebenshilfe-muellheim.de