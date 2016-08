Am ersten September-Wochenende wird Hügelheim zum Mekka für Tischkicker-Begeisterte. Auf der Südbadischen Tischfußballmeisterschaft in der Festhalle kann in Hobby- und Profi-Disziplinen um insgesamt 5000 Euro Preisgeld gespielt werden. Tipps und Tricks vom Weltmeister und ein Acht-Personen-Kickertisch runden das Programm ab. Der Eintritt ist frei. Müllheim-Hügelheim. Die jährlich stattfindende Südbadische Meisterschaft ist das Traditionsturnier des Tischfußballvereins Südbaden (TFVS), wie es in der Pressemitteilung des Veranstalters heißt. Wie im vergangenen Jahr findet sie in Müllheim statt, Termin ist der 3. und 4. September. Es werden wieder rund 200 Interessierte erwartet, darunter viele aus Südbaden, die in ihrer Freizeit gern in Lokalen kickern. Zusätzlich reisen Bundesligaspieler/-innen und internationale Sportgrößen an, denn das Turnier wird zum zweiten Mal in Kooperation mit der „Players4Players“ Tischfußballvereinigung (P4P) ausgerichtet. Das heißt für die Top-Spieler: Die Ergebnisse fließen in nationale Ranglisten ein und können für andere Turniere qualifizieren. Internationales Turnier für Neulinge und Profis Ob Neuling oder Profi, in 14 Disziplinen können sich viele verschiedene Spielstärken untereinander messen. Es gibt Doppel- und Einzelturniere, Damen-Disziplinen und zusätzlich eigene Kategorien für geschlechtergemischte Teams sowie für Spieler/-innen ab 50 Jahren. Auch wer alleine kommt, kann im Doppel antreten: In der „DYP“-Disziplin wird ausgelost, mit wem man spielt. Jugendliche zahlen außer im DYP nur das halbe Startgeld. Unter 14 Jahren ist die Teilnahme kostenfrei. Zu gewinnen sind Pokale und Geldpreise in Höhe von insgesamt 5000 Euro. Anmelden kann man sich direkt vor Ort, die ersten Disziplinen werden um 10 Uhr angepfiffen. Einige Highlights wird Tischkicker-Weltmeister Frank Brauns bieten, der vor dem Hobby-Doppel am Sonntag seine besten Tricks zeigt und Tipps für eine bessere Spieltechnik gibt. Am Hobby-Doppel darf niemand teilnehmen, der vorher schon auf anderen P4P-Turnieren gespielt hat. Es beginnt um 14 Uhr. Weltmeister zeigt seine besten Tricks Neben den sportlichen Herausforderungen ist auch für lockere Unterhaltung gesorgt: An einem extra-langen Kickertisch können acht Personen gleichzeitig gegeneinander spielen. Für Bewirtung ist gesorgt, der Eintritt zum Turnier ist auch für Zuschauer frei. Der Tischfußballverein Südbaden hat das Ziel, Tischfußball als Sport zu fördern. Er organisiert neben der Meisterschaft auch Jugendtrainings sowie den Ligabetrieb in Südbaden, der eine Oberliga und mindestens eine Kreisliga beinhaltet. Außerdem stellt er vier Mannschaften in der Landesliga des Tischfußballvereins Baden-Württemberg.