Müllheim Motorradfahrer schwer verletzt

Müllheim. Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt: Am Freitagabend, gegen 21.05 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer die L 125 von Zunzingen in Richtung Müllheim. Nachdem er zunächst zwei Fahrzeuge überholt hatte, verlor er in einer Rechtskurve, vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Der Kradfahrer wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert und kam am Fahrbahnrand zum Liegen.

Er wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Freiburger Krankenhaus gebracht werden musste. Der Autolenker blieb unverletzt.