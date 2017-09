Müllheim Müllheimer Schützen holen Medaille

Müllheim. Wacker geschlagen haben sich die Teilnehmer der Schützengesellschaft 1563 Müllheim bei den Deutschen Meisterschaften, die auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück bei München stattfanden. Mit zwei Top-Ten-Platzierungen und einer Bronzemedaille verbuchte der Verein am Ende einen erfolgreichen Wettkampf.

In der Disziplin Kleinkalibergewehr liegend, Seniorenklasse, erreichte Gerhard Kupfer mit 587 Ringen den zehnten Platz. Die Mannschaft mit den Schützen Gerhard Kupfer, Winfried Huber und Norbert Kappeler errang Platz zwölf. Mit der Luftpistole (Seniorinnen) erreichte Ilona Butz bei ihrem ersten Start an einer Deutschen Meisterschaft mit 359 Ringen den elften Platz. Kornelia Röper schloss in derselben Disziplin ihren Wettkampf mit 364 Ringen und Platz fünf ab.

Mit der 30-Meter-Armbrust erreichte Rainer Nusser mit 525 Ringen das Finale. Behindert durch einen Bolzendefekt zu Beginn des Finalwettkampfs landete er dort am Ende auf Platz 23. Klaus Mikschi verpasste das Armbrust-30-Meter-Finale mit 520 Ringen nur knapp. In den Laufende-Scheibe-Disziplinen errang Daniel Fellner dreimal einen Mittelplatz.

Als Titelverteidiger ins Rennen ging Rainer Nusser in der Disziplin Zimmerstutzen, Behindertenklasse ohne Hilfsmittel. Mit 268 Ringen, einem Zähler mehr als im letzten Jahr, reichte es am Ende für die Bronzemedaille. Dass zwei andere Schützen dieses Mal einen Tick besser waren, störe ihn nicht im Geringsten, so Nusser. Beim Schießen könne man zwar ein gutes Ergebnis, nicht aber eine Medaille anstreben. Wenn am Schluss eine Medaille herausspringe, so sei das immer ein Highlight, egal welche Farbe sie habe.

Das Sportjahr ist für die Schützen noch nicht zu Ende. Den Abschluss bildet Anfang Oktober die Deutsche Meisterschaft in den Auflage-Disziplinen in Hannover, bei der ebenfalls einige Müllheimer an den Start gehen werden.