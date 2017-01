Müllheim. Veränderung ist das neue Jahresmotto der Stadt Müllheim. Unter diesem Titel findet auch der Neujahrsempfang der Stadt am Samstag, 21. Januar, im Bürgerhaus statt. Beginn ist um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.15 Uhr. Bereits beim Einlass stimmen die Frauen des Hügelheimer Trachtenvereins mit dem Ausschank von Wein auf die Veranstaltung ein.

Die Veranstaltung wird musikalisch eröffnet durch das Trompeten-Trio Joao Brugger (zehn Jahre), Phil Cordes (neun Jahre) und Alina Glittenberg (acht Jahre). Sie sind die Sieger in der Altersklasse 1b des Markgräfler Jugendmusikwettbewerbs 2016 der Sparkasse Markgräflerland.

Im Anschluss daran wird Bürgermeisterin Astrid Siemes-Knoblich das Jahresmotto „Veränderung“ in ihrer Neujahrsrede und ihren Gedanken für die Zukunft aufgreifen. Das „Neujahrswunschgespräch“ mit der Rathauschefin und ihrem Überraschungsgast steht in diesem Jahr ebenfalls wieder auf dem Programm, diesmal unter dem Aspekt „Veränderung heißt: Das Unmögliche denken.“

Außerdem gibt es eine Showeinlage mit Magie made in Baden-Württemberg. Die Brüder Gernot und Wolfram Bohnenberger aus Reutlingen, in ihrem früheren Leben Arzt und Architekt, sind das Zauberduo „Junge Junge!“: Die beiden preisgekrönten Zauberkünstler versprechen Illusionskunst der Spitzenklasse. Für ihre Magie und Choreographie wurde ihnen unter anderem als erste Zauberkünstler von den Superstars Siegfried & Roy der „Magic Master of Originality” und der „Sarmoti-Award” in Las Vegas verliehen.

Auch gibt es wieder die Neujahrsweckle mit dem Glücksklee, die am Beginn der Veranstaltung an die Gäste verteilt werden. In drei von insgesamt 600 Weckle befinden sich Ein-Cent-Stücke. Die drei Finder dürfen sich auf Konzert- und Theaterkarten freuen.

Zeit für Gespräche gibt es im Anschluss – traditionell bei Hefezopf und Scharwaie sowie Wein und nichtalkoholischen Getränken.