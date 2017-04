Müllheim Naschen für guten Zweck

Seit vielen Jahren engagieren sich die Kaufmännischen Schulen in Müllheim mit Solidaritätsaktionen wie dem „Herbsten für einen guten Zweck“ für einen Kinderhort in Ecuador. Mit „Fair Naschen für einen guten Zweck“ wurde eine neue Kampagne ins Leben gerufen.

Müllheim (boe). Das Engagement läuft in dieser Woche, eingebettet in die Aktionstage „Fair macht Schule“, die der Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg für Schulen anbietet. In deren Rahmen findet auch eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Wie fair kauft unsere Stadt?“ im Heitersheimer Rathaus statt (siehe separaten Artikel). Eine Klasse des Kaufmännischen Berufskollegs nimmt am heutigen Mittwoch und am Freitag an den Aktionstagen „Fair macht Schule“ teil.

„Wir haben in großen Mengen bio-zertifizierte und fair gehandelte Gepa-Schokolade eingekauft und verkaufen diese – mit Banderole und Osterhäschen versehen – an unsere Schüler“, teilte Jörg Beckert unserer Zeitung mit. Er ist Lehrer an den Kaufmännischen Schulen und betreut das Schulprojekt „Begegnung und Solidarität“.

Durch Mengenrabatte sei es der Schule möglich, vom Verkaufspreis von zwei Euro für jede Tafel Schokolade 50 Cent an die Kinder des „Centro La Bota“ zu spenden. Der Kinderhort in Quito wird bereits seit vielen Jahren von der Schule unterstützt, unter anderem mit der Solidaritätsaktion „Frische Erdbeeren für die Kinder von „La Bota“.

Begleitend zum Verkauf der fair gehandelten Schokolade findet auch Aufklärungsarbeit statt. „Mit Hilfe von Plakaten und Info-Materialien über das Centro La Bota und zum Thema ’Faire Schokolade’ wollen wir in den nächsten Tagen noch mehr Jugendliche zu einem bewussteren Konsumverhalten einladen und zugleich die Kinder des Centro La Bota unterstützen, die dringend auf Spenden angewiesen sind“, teilt Beckert weiter mit.

In Vorbereitung auf die Verkaufsaktion hat in der vergangenen Woche bereits ein Workshop zum Thema „Schokolade“ in einer Klasse der Berufsfachschule Wirtschaft stattgefunden. Geleitet wurde dieser von Referentinnen des „Eine Welt Forum Freiburg“.

n Der Schokoladenverkauf wird heute, 5. April, und am morgigen Donnerstag, jeweils in den großen Pausen durchgeführt.