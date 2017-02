Von Dorothee Philipp

Das Umfeld der gesamten Finanzbranche bleibt schwierig: die Niedrigzinsphase, verursacht durch die Geldpolitik der EZB, dauert an, eine Trendumkehr ist vorerst nicht zu erwarten. Dennoch kann die Volksbank Müllheim auf ein „alles in allem gutes Geschäftsjahr 2016“ zurückblicken, wie Vorstandsvorsitzender Norbert Lange und Vorstandsmitglied Karin Ortlieb in einem Mediengespräch berichteten.

Müllheim. Die Genossenschaftsbank könne in allen Bereichen mit „ordentlichen Wachstumsraten“ aufwarten, die Herausforderungen der anhaltenden Niedrigzinsphase blieben jedoch weiter bestehen. So stieg die Bilanzsumme um 33,2 Millionen Euro auf 674,9 Millionen, was einem Zuwachs von 5,1 Prozent entspricht. Das betreute Kundenvolumen stieg um 32,1 Millionen auf 1,19 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 2,7 Prozent.

Die Gesamteinlagen einschließlich der Inhaberschuldverschreibungen wuchsen um 1,19 Prozent auf 510 Millionen Euro.

Nachdem die Luxemburger Aufsichtsbehörde neue regulatorische Anforderungen für Geldanlagen herausgegeben habe und der Volksbank Müllheim dadurch zu hohe Sockelkosten entstanden sind, wurde das hauseigene Vermögensverwaltungsprogramm „VIP“ eingestellt, berichtete Lange weiter. Den Kunden habe man vergleichbare Angebote zur Vermögensanlage gemacht.

Nach wie vor zögen es viele Kunden vor, ihr Geld kurzfristig als Tagesgeld zu parken. Im privaten Bereich seien hier auch mittelfristig keine Gebühren zu befürchten, anders als bei den gewerblichen Großanlegern. Dort werden ab einer Million Euro Einlage inzwischen 0,4 und mehr Prozent an so genannten Negativzinsen fällig, berichtete Lange. Die Niedrigzinspolitik bringe einen Trend zu anderen Geldanlagen wie Aktienfonds oder Ähnlichem. Die Volksbank setze hier auf intensive und individuelle Beratungen, um die Kunden auch auf eventuelle Risiken aufmerksam zu machen.

Dass die Menschen in der Region auf Sicherheit und persönliches Vertrauen setzen, zeige sich an der konstant wachsenden Zahl der Mitglieder, berichtete Vorstandsmitglied Karin Ortlieb. Im abgelaufenen Geschäftsjahr kamen 901 Mitglieder neu hinzu, so dass die Volksbank jetzt 15 526 Mitglieder hat, das ist statistisch jeder dritte Einwohner des Einzugsgebiets. Die Volksbank-Mitglieder profitieren als Genossen von der Dividende und von einem umfangreichen Mitglieder-Mehrwertprogramm, das die Bank in Zusammenarbeit mit externen Partnern in der Region aufgelegt hat.

Auch die Notwendigkeit einer privaten Altersvorsorge scheint inzwischen einer breiten Bevölkerungsschicht bewusst zu sein. 1454 neue Verträge konnte die Volksbank in diesem Bereich 2016 abschließen.

Weiterhin attraktiv bleibt die Volksbank Müllheim als Ausbildungsbetrieb. So habe man alle Azubis, die 2016 ihre Ausbildung beendet haben, übernehmen können.

„Wir haben tolle junge Leute, die wir auch gut brauchen können“, lobte Lange. Neun Azubis sind derzeit in der Ausbildung, die zum Bankkaufmann zweieinhalb Jahre und zum Finanzassistenten zwei Jahre benötigen.

Auch die Mitarbeiter erhalten regelmäßig Fortbildungsangebote: 2016 gab es 250 Schulungstage. Viele der Mitarbeitenden setzten hier auch ihre Freizeit und Wochenenden ein, um weiterzukommen. Die Bank unterstütze externe Studiengänge auch finanziell, betonten Lange und Ortlieb.