Von Dorothee Philipp

Mit der Schaffung eines eigenen Dezernats „Bildung, Bürger, Ehrenamt“ und darin des Fachbereichs „Ehrenamt, Senioren, Integration“ zeigt die Stadtverwaltung Müllheim, wie wichtig ihr die Vernetzung von Menschen ist, die sich mit ihren Begabungen ehrenamtlich in das gesellschaftliche Leben einbringen wollen. Ein neuer Weg, um hier Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, ist die Ehrenamtsbörse, die seit einem Jahr online ist.

Müllheim. Von langer Hand professionell vorbereitet, von einem Arbeitskreis aus Vertretern wichtiger sozialer Institutionen betreut und von der Fachbereichsleiterin Marion Kampmann koordiniert und organisiert, ist die Ehrenamtsbörse von Anfang an ein großer Erfolg geworden, wie in einem Mediengespräch am Donnerstag deutlich wurde.

Die wichtigsten Kriterien, einfache Anwendung und übersichtliche Gliederung, sind durch das Design der Internetseite bestens erfüllt, und es gibt bereits die schönen Geschichten, die zeigen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Beispielsweise konnte die in den Häusern des Evangelischen Sozialwerks tätige Munk-Stiftung auf diese Weise drei neue Mitglieder gewinnen, die in ganz unterschiedlichen Eigenschaften dazu beitragen, den betagten Menschen, die keine Kontakte haben, das Leben im Heim zu verschönern. So freut sich eine tierliebe Bewohnerin besonders über den Besuch einer Frau, die ihren Hund mitbringt. Eine andere über Begleitung und eine Gesprächspartnerin bei der Ausfahrt im Rollstuhl, berichtete Rosemarie Wehrle-Hechler von der Stiftung. Die „Neuen“ können, wenn sie wollen auch von den Fortbildungskursen profitieren, die ihnen im Rahmen der Stiftungsarbeit angeboten werden. Doch das Feld der Möglichkeiten, sich ehrenamtlich einzubringen, ist noch viel weiter: Sportvereine, der Helferkreis für Geflüchtete, Kinderbetreuung, Hausaufgabenhilfe,­handwerkliche Tätigkeiten, Gartenarbeiten – wenn jemand seine freie Zeit sinnvoll für den Dienst am oder für den Mitmenschen einsetzen will, findet er oder sie über die Ehrenamtsbörse sicherlich eine maßgeschneiderte Möglichkeit, so die Verantwortlichen.

Ebenso sind auch die Vereine aufgerufen, ihre „freien Stellen“ anzubieten, außerdem besteht ein Link zu einer Liste mit sämtlichen in Müllheim ansässigen Vereinen, ihren Profilen und Kontaktdaten.

Eine solche Plattform muss natürlich ständig gepflegt werden, es gibt viele Beispiele auch in der Umgebung, dass Ehrenamtsbörsen nach einem hoffnungsvollen Start „eingeschlafen“ sind. Dass das nicht passiert, dafür sorgt Marion Kampmann. Regelmäßig prüft sie die Einträge auf Aktualität und nimmt bei Bedarf auch Kontakt auf. Das zahlt sich aus: Mittlerweile gab es 65 Angebote mit 24 konkreten Anfragen und neun Gesuche mit zwölf Kontaktanfragen, berichtete sie.

Die Interessierten seien zwischen 20 und 70 Jahre alt, berichtete sie. Die meisten Angebote seien die, in denen sich die Ehrenamtlichen um einen ganz bestimmten Menschen kümmern, so genannte 1:1-Angebote. Und das Interesse ist generell groß: Insgesamt wurde die Internetseite der Müllheimer Ehrenamtsbörse schon mehr als 21 000-mal besucht. Aber man wolle sich nicht auf dem Erreichten ausruhen, sagte Kampmann. Das Portal soll in noch weiteren Kreisen bekannt gemacht werden. Dazu werde man sich an Veranstaltungen „andocken“, bei denen das Zielpublikum zu erwarten ist: Frühlingsmarkt, Tag des Notfalls, Internationales Fest, Stadtfest, Eisbahn und diverse Vereinsveranstaltungen.